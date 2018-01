Okey JOJO, online oynanış sunmasıyla gerçekte okey oynuyormuş gibi hissettiriyor. Facebook arkadaşlarınızla ve diğer okey severlerle birlikte sohbet ederek keyifle oynayacağınız masa oyununda her gün ücretsiz çipler sizi bekliyor.

Etkinliklerin düzenlendiği, ödüllerin dağıtıldığı online okey oyunu Okey JOJO, Android işletim sistemli tüm telefon ve tabletlerle uyumlu. Mobil platformda en çok oynanan online okey oyununda gerçekte olduğu gibi oynarken masadaki oyuncularla konuşabiliyorsunuz. Oynadıkça çeşitli hediyeler kazanıyorsunuz ancak yeterli çipiniz yoksa hiçbir masaya katılma şansınız yok. Facebook hesabınızı bağlar ve her gün girerseniz ücretsiz çip veriliyor. Ayrıca görevleri (video izleme, oyun kazanma, aradaş davet etme gibi) tamamlarsanız yine çip kazanabiliyorsunuz. Bu arada Facebook arkadaşlarınız arasından online olanları görebiliyorsunuz. Dilerseniz misafir girişi yaparak da oynayabiliyorsunuz.

4 oyuncu ve 106 taşla oynanan popüler masa oyunu okeyi mobil platforma taşıyan yapımlardan Okey JOJO, Okey, Jopoker (Türkçe Texas Poker) ve 101 Okey’i bir arada sunuyor.