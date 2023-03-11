Windows'ta Kaybolan Masaüstü İkonları Nasıl Geri Getirilir?

Popüler işletim sistemi Windows'un yüklü olduğu bilgisayarlarda bazen masaüstünde ikonlar kaybolabiliyor. Peki, kaybolan masaüstü ikonlarını geri getirme nasıl yapılır? Bunun için uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler, sorunun düzelmesine yardım edebilir.

Windows’ta masaüstü ikonları aniden ortadan kaybolabilir. Bu durum, yanlışlıkla simgeleri kaldırmış olmanızdan ya da kötü amaçlı bir yazılımın masaüstü simgelerini etkilemesinden dolayı olabilir. Hazırladığımız rehberde ikonların geri gelmesini sağlayabilecek yöntemler yer alıyor.

Kaybolan Masaüstü İkonlarını Geri Getirme Yöntemleri

Ayarlardan simgeleri geri yükleyin.

"Masaüstü öğelerini göster" seçeneğini etkinleştirin.

Windows Gezgini'ni yeniden başlatın.

Antivirüs ile tarama yapın.

Bilgisayarı sıfırlayın.

Ayarlardan Simgeleri Geri Yükleyin

Bilgisayarım, Geri Dönüşüm Kutusu, Ağ, Kullanıcı Dosyaları ve Denetim Masası gibi masaüstü simgelerini kolaylıkla geri getirebilirsiniz. Bunun için masaüstünde sağ tıklıyoruz ve Kişiselleştirme seçeneğine gidiyoruz.

Sol tarafta yer alan Masaüstü simgelerini değiştirin seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede ise Masaüstü simgeleri bölümündeki seçeneklerden işaretlemeler yapıp, Uygula butonuna tıklayabilirsiniz.

"Masaüstü öğelerini göster" Seçeneğini Etkinleştirin

Masaüstünde sağ tıkladıktan sonra sırasıyla Görünüm > Masaüstü ögelerini göster adımlarını izliyoruz. Eğer bu seçeneğin yanında işaret yoksa, bu adımları izlediğinizde masaüstü simgeleriniz geri gelecektir.

Windows Gezgini’ni Yeniden Başlatın

Kötü amaçlı yazılımlar bazen Windows Gezgini’ni sonlandırarak, bilgisayarın çalışmasını aksatabiliyor. Bu uygulamayı yeniden başlatmak da bazen işe yarar sonuçlar elde etmemizi sağlayabilir. Klavyenizden Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni kısayoldan başlatıyoruz. Yukarıdaki menüden Dosya > Yeni Görev adımlarını izliyoruz.

Açılan iletişim kutusundaki boş metin alanına explorer.exe yazıyoruz ve Tamam butonuna basıyoruz. Bu işlem, Windows Explorer’ı yeniden başlatacak ve eksik simgeleri geri yükleyecektir.

Antivirüs ile tarama yapın

Eğer yukarıda anlattığımız yöntemler işe yaramadıysa, antivirüs programları kullanarak bilgisayarınızı taratmanızı tavsiye ediyoruz. Bu sorunun ortaya çıkmasında rol oynayan zararlı yazılımlar varsa, bu uygulamaların radarına takılarak temizlenecektir.

Bilgisayarı Sıfırlayın

Sorun devam ediyorsa bilgisayarı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarları açın. Bir sonraki adımda Güncelleştirme ve Güvenlik kategorisine girin. Kurtarma sekmesine tıklayın. Son olarak "Bu bilgisayarı sıfırla" kısmından "Başlayın" butonuna basın. Verileri kaybetmemek için bu işlemden önce yedekleme yapabilirsiniz.