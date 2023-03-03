Masaüstüne Bilgisayarım Ekleme Nasıl Yapılır?

Masaüstüne bilgisayarım ekleme işlemi için birkaç adımın sırasıyla uygulanması gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirerek söz konusu simgenin masaüstüne eklenmesini sağlayabilirsiniz. Hazırladığımız rehberde hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar, masaüstüne çeşitli simgeler eklenebilmesine, mevcut simgelerin ise kaldırılabilmesine imkân tanıyor. Bazı kullanıcılar eski adıyla Bilgisayarım olan Bu Bilgisayar simgesini yanlışlıkla silebiliyor.

Bu Bilgisayar simgesini masaüstüne ekleme adımları, PC'nizde yüklü olan program ve video oyunlarının simgelerini ekleme sürecinden biraz farklıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıda yer alan adımları uygulamanız yeterlidir.

Masaüstüne Bilgisayarım Ekleme Adımları

Windows + I kısayolunu kullanın.

Kişiselleştirme kategorisine girin.

Temalar sekmesini açın.

"Masaüstü simge ayarları" seçeneğine tıklayın.

"Bilgisayar" kutucuğunu işaretleyin.

"Uygula" butonuna basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda bazı kullanıcılar bazen masaüstü simgeleri görünmüyor problemiyle karşılaşırken bazıları ise bazı simgeleri masaüstüne getirmek istiyor. Bu Bilgisayar da kullanıcıların masaüstüne getirmek istediği simgeler arasında bulunuyor.

Bilgisayarınızda yer alan programlara, video oyunlarına ve belgelere ulaşabilmenizi sağlayan Bu Bilgisayar simgesini masaüstüne getirmek için ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanarak Windows ayarlarını açmanız gerekiyor.

Windows ayarlarını açmak için uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut. İsterseniz Başlat menüsüne tıklayabilir ve hemen ardından dişli çark simgesinin üzerine tıklayabilirsiniz. Bu adımları uyguladığınızda da ayarlar penceresine ulaşabilirsiniz.

Ayarlar penceresi açıldıktan sonra karşınıza çeşitli kategoriler çıkacak. Bu kategoriler arasından Kişiselleştirme'ye tıklayın. Pencerenin sol kısmında sıralanan sekmeler içerisinden Temalar'a girin. Bir sonraki adımda İlgili Ayarlar bölümünde bulunan "Masaüstü simge ayarları" yazısının üzerine tıklayın.

Açılan pencerede "Masaüstü Simgeleri" şeklinde bir bölüm ile karşılaşacaksınız. Bu bölümden "Bilgisayar" seçeneğini etkinleştirin. Eğer farklı bir simgeyi de masaüstüne eklemek isterseniz onu da seçin. Simge seçme işlemini gerçekleştirdikten sonra "Uygula" butonuna basarak işlemi onaylayın. Son olarak "Tamam" butonuna basın.

Sıkça Sorulan Sorular

Masaüstü Kısayolu Nedir?

Masaüstü kısayolu Ctrl + D'dir. Bu klavye kısayolunu uyguladığınız takdirde direkt olarak masaüstünü görüntülersiniz. Dolayısıyla o an masaüstüne göz atmak isteyen kişiler için çok kullanışlı bir kısayoldur.

Program Masaüstüne Nasıl Atılır?

Bilgisayarınızda yer alan bir programın simgesini masaüstün ekleyebilmek için öncelikle programın yüklü olduğu klasörü görüntülemeniz gerekiyor. Daha sonra programın simgesine sağ tıklayın ve ardından "Gönder" seçeneğini seçin. Son olarak "Masaüstü (kısayol)" seçeneğini seçin.

Bilgisayarda Masaüstü Nerede?

Programların ve video oyunlarının simgelerini içermesi nedeniyle büyük bir kolaylık sağlayan masaüstü, bilgisayarı açtığınızda karşılaştığınız ekrandır. PC'yi kullanırken masaüstüne erişmek istiyorsanız ister "Ctrl + D" kısayolunu kullanabilir isterseniz görev çubuğuna sağ tıklayabilir ve "Masaüstü göster" seçeneğini seçebilirsiniz.

Bu yazıda bu Bilgisayar simgesini masaüstüne ekleme sorusu dahil birçok soruyu cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.