One Line, beyninizi sınırlarına kadar kullanmanızı gerektiren zorlu bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda birbirinden zorlu onlarca bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olan One Line, zorlu seviyeleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkıyor. Reflekslerinizi ve beyninizi sınırlarına kadar kullanmanız gereken oyunda IQ seviyenizi yükseltebiliyorsunuz. Oyunda akıllıca hazırlanmış onlarca bölümün üstesinden gelmeniz gerekiyor. Telefonunuzun kaynaklarını da en az seviyede kullanan One Line ile saatlerce oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz zeka oyunlarını seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Kolay oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle One Line sizleri bekliyor.

One Line oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.