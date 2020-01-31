Onnect, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan harika bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğim Onnect oyununda eşleştirme yaparak ilerliyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken aynı çiftleri eşleştirmek. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda hem keyifli vakit geçirebiliyor hemde becerilerinizi sınayabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda çok dikkatli olmalı ve tüm bölümleri tamamlamalısınız. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Odaklanmanızı ve hafıza becerilerinizi geliştirmek için de oynayabileceğiniz Onnect oyununu mutlaka denemelisiniz.

Onnect oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.