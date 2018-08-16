Pop Shot! Soccer, maç yapmak yerine gol atmaya çalıştığınız, challenge’lara girdiğiniz mobil futbol oyunu. Çocukluğumuzun masa üzerinde oynanan futbol oyunlarını anımsatan oyun, offline (internetsiz) oynama seçeneği sunuyor.

Beceri odaklı futbol oyunları arasında kendine yer bulan Pop Shot! Soccer, klasik maç yapmaktan sıkılanlar için güzel bir alternatif. 41 MB gibi oldukça düşük boyuta sahip olmasına karşın görsel olarak çok da zayıf olmayan eğlence dozu yüksek bu futbol oyununda birbirlerine yakın duran ancak kontrolünüzde olmayan oyuncularla gol bulmaya çalışıyorsunuz. Ekrana dokunup basılı tutarak takım arkadaşlarınıza pas veriyorsunuz. Top boşluğa düşerse oyun sonlanıyor. Topu forvete ulaştırmayı başarırsanız golü kaçırmanız imkansız gibi bir şey; çünkü kaleci yok. Bu modda oynamaktan sıkılırsanız topu üst direğe vurdurup puan toplamaya çalıştığınız crossbar challenge var.