En İyi Nintendo Switch Futbol Oyunları

Gerçek hayatta futbol oynarken yaşadığınız heyecanı aynı şekilde Nintendo Switch futbol oyunları ile de yaşayabilirsiniz. Dünyanın en büyük kulüpleri Nintendo Switch’te yer alıyor. Sizlere özel oluşturduğumuz en iyi Nintendo Switch futbol oyunları listesi ile eğlenceli deneyimler yaşayabilirsiniz.

Nintendo Switch Futbol Oyunları

Mario Strikers: Battle League Football

Dream League Soccer

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

New Star Manager

FIFA 19

Football Manager 2023 Touch

Futbol Kavgası (Neo Geo)

1. Mario Strikers: Battle League Football

Nintendo Switch futbol oyunları listemizin ilk sırasına Mario Strikers: Battle League Football oyununu ekleyebiliriz. Mario Strikers oyununda Mushroom Kingdom yıldızlarından meydana gelen takımlar kurabilirsiniz. Mario ile arkadaşları futbolla benzerlik taşıyan Strike üzerinde karşılaşırlar. Oyunda puan artıran Hyper Strikes başta olmak üzere ekip çalışması, kıyasıya mücadeleler gibi birçok heyecan verici aşama bulunuyor.

2. Dream League Soccer

Dream League oyununda oyuncular yerine havada roketler futbol oynuyor. Hakem, ofsayt gibi kurallardan uzak oyuncular kıyasıya oyun oynamanın keyfini yaşayacaklar.

3. Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Futbola yeni heyecanlar, aksiyonlar ve abartılı şutlar kazandıran bir oyundur. Captain Tsubasa: Rise of New Champions; birden çok oyuncu seçeneğinden oluşuyor. Online rekabet ve iki hikaye moduyla dikkat çeken bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

4. New Star Manager

New Star Manager oyunu, mobil kökenli olmasına rağmen farklı bir oyun anlayışıyla oyun severlerin karşısına çıkıyor. Bu oyun, kart tabanlı strateji oyunuyla benzerlik gösteriyor. Takım seçiminden tutun da stratejisine kadar tüm noktalar detaylı düşünülmüş. Oyun içerisinde maç yaparken ciddi anlamda hücumlar yapabilirsiniz.

5. FIFA 19

Nintendo Switch üzerindeki FIFA diğerlerine nazaran daha farklı diyebiliriz. Nintendo Switch’teki FIFA 19, oyuncularına temel futbol deneyimi sunuyor. Böylece oyuncular daha keyifli anları Nintento Switch üzerinde yaşıyoruz diyebiliriz.

6. Football Manager 2023 Touch

Transfer ve taktiklere dayalı olan Football Manager 2023 Touch oyununda kontrol oyuncunun elinde oluyor. Oyunda dünyanın en iyi kulüplerini yönetme şansı yakalayacaksınız. Football Manager 2023 Touch’te düşük seviyeli minnows ya da kıta zaferine ulaşacağınız bir takım kurabilirsiniz.

7. Football Fight (Neo Geo)

Mükemmel ses tasarımıyla Futbol Kavgası (Neo Geo) dikkat çekiyor. Oyunda kuralların olmaması birçok kişinin müdavimi olmasını sağladı. Duvarların üzerinden ribaund şutları ve ceza verilmeyen fauller gibi pek çok unsur oyuncuların ilgisini çekiyor.

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