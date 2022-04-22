PES 2021 Sistem Gereksinimleri Neler?

FIFA serisi, dünyanın dört bir yanındaki liglerin resmi lisanslarını kullanarak futbolu en iyi şekilde oyun dünyasına sunmak konusunda her zaman mükemmel bir alternatif olmuştur. Bu yazımızda PES 21'e dair merak edilenlere daha yakından göz atıyoruz. PES 21 sistem gereksinimleri neler? PES 21 konusu nedir? İşte tüm detaylarıyla PES 21 sistem gereksinimleri!

PES 21 Sistem Gereksinimleri Neler?

PES 21 için gerekli sistem gereksinimleri seneden seneye pek değişiklik göstermiyor. Oyunu sorunsuz bir şekilde deneyimlemek için Radeon HD 7870, GeForce GTX 670 veya daha iyi bir ekran kartına ihtiyacınız var. Ve işlemci olarak en minimum Intel Core i5-3470, AMD FX 4350 veya daha iyi işlemciye ev sahipliği yapmanız gerekiyor. Hemen aşağıdan minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine ulaşabilirsiniz.

PES 21 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi (OS): Windows 8.1/10 - 64bit

İşlemci (CPU): Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

Bellek (RAM): 8 GB

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

VRAM: 2 GB

DirectX: 11.0

Boş Depolama Alanı: 40 GB

Çözünürlük: 1280 x 720

PES 21 Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi (OS): Windows 10 - 64bit

İşlemci (CPU): Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

Bellek (RAM): 8 GB

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

VRAM: 4 GB

DirectX: 11.0

Boş Depolama Alanı: 40 GB

Çözünürlük: 1920 x 1080

PES 21 Konusu Nedir?

Pro Evolution Soccer çoğu zaman PES ya da Pro Evo ismiyle tanınır. Konami tarafından geliştirilen ve yayımlanan futbol oyunları kategorisine giren bir oyun serisidir. Her yıl, oyun iki farklı isimle Eylül sonu ve ya Ekim başı piyasaya çıkarılır. World Soccer: Winning Eleven ismiyle Japonya ve Asya'da, Pro Evolution Soccer ismiyle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da (sadece Endonezya) yayımlanır. Aralık 2011 itibarıyla, Pro Evolution Soccer serisi 19 dilde lokalize olmuştur ve 62 ülkede mevcuttur. Aralık 2012 itibarıyla ise, dünya çapında 81.650.000 kopya satarak en çok satan video oyunu serilerinden biri haline gelmiştir.

Serinin kapak fotoğraflarında 2012 ve 2013 oyununda Cristiano Ronaldo, 2015 oyununda Mario Götze ve 2016 oyununda Neymar bulunmaktadır. 2021 yılı itibarıyla Konami attığı bir tweetle ismini e- Football olarak değiştirmiştir. Pro Evolution Soccer serisi Goal Storm'un izlerini taşımaktadır. Oyun, Konami Computer Entertainment Tokyo Inc tarafından geliştirilmiştir ve 1996 yılında piyasaya sürülmüştür. 1995 yılında World Soccer ön eki olmadan Winning Eleven olarak, sadece Japonya'da PlayStation için piyasaya sürüldü ve yalnızca J1 League ligindeki takımlar oynanabiliniyordu.

Oyun modları arasında Master League (ML) modu yer almaktadır. Bu modda bir takım seçmeli ve sınırsız sayıda sezon boyunca, o takımı ligde ve kupa turnuvalarında başarıdan başarıya koşturmalısınız. Sahada döktüğünüz terleri paraya çevirip oyuncularınızı elinizde tutarken, transfer piyasasında da adınızdan söz ettirmeniz gerekiyor. Ayrıca keşfettiğiniz yetenekleri iyi değerlendirip, dikkatli bir biçimde geliştirerek kulübünüzü dünya futbolunun önde gelen güçlerinden biri haline getirebilirsiniz.

Ayrıca Türkçeye "Düzenleme Modu" olarak çevirebileceğimiz mod; futbolcuların yüzlerini, burunlarını, gözlerini ve dahasını çok detaylı bir şekilde kişiselleştirmenize olanak sağlıyor. Bu kişiselleştirme özellikleri vücut yapısı ile de kalmıyor. Forma, şort ve kramponlara kadar uzanıyor. Aynı zamanda oyuncu ekleme, düzenleme, takım isimlerini düzenleme ve daha birçok özelliği değiştirebilme imkanı sunmaktadır. Ayrıca PES serilerine oyun dışı paketlerle de mod yapılabilmektedir.

PES 21 Fiyatı Ne Kadar?

Pro Evolution Soccer, (PES) adıyla bilinen futbol simülasyonu oyunu e-Football, resmi olarak satışa sunuldu ancak bazı platformlarda şu an oyun erişim sağlanamamakta. Konami'den yapılan açıklamaya göre oyun tüm dünyada ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Güncellenmiş versiyonu e-Football 2022 mağazalar üzerinden ücretsiz olarak edinilebilir.

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