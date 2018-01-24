Pranks uygulamasıyla Android cihazlarınızdan arkadaşlarınıza çeşitli şakalar yapabilirsiniz.

Arkadaşlarınıza, ailenize ve sevgilinize çeşitli şakalar yaparak eğlenmenizi sağlayan Pranks uygulaması, hoşunuza gidebilecek onlarca şakayı sizlere sunuyor. Sahte mesajlaşma ekranı ve sahte çağrı oluşturabileceğiniz uygulamada, kameranızı kullanarak hamamböceği ve gaz çıkarma şakalarını da kullanabilirsiniz. Uygulamak istediğiniz şakaya tıkladıktan sonra kolayca faaliyete geçebileceğiniz ve herkesi şakalayabileceğiniz uygulamada daha birçok şaka malzemesi sizleri bekliyor.

Telefonunuzun ağırlık ölçtüğünü iddia edebileceğiniz bir şakaya da yer verilen uygulamada, telefonunuzun ekranının kırıldığına da arkadaşlarınızı inandırmak sizin elinizde. Onlarca eğlenceli şakalardan oluşan bir koleksiyonu sizlere sunan Pranks uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulamada bulunan şakalar; sahte mesajlaşma, hamamböceği şakası, gaz şakası, sahte arama ekranı, korku şakası, kırık ekran şakası, sahte sınav şakası, tartı çakası, makas şakası, parmak izi şakası vb.