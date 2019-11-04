YouTube'da Sizi Başarılı Biri Yapacak Küçük İpuçları

YouTube, Google'ın PayPal çalışanlarından belli bir miktar ödeme yaparak satın aldığı bir video paylaşım platformudur. Google'ın bu hamlesi, YouTube'un geleceğinin parlak olduğunun farkına varması sonucunda gerçekleşmişti. YouTube, sesinizi tüm dünyaya duyurmak için mükemmel bir adrestir.

Örneğin, çocukluğunu Stratford'da geçiren Justin Bieber'ı düşük ücretli işlerde çalışarak yetiştiren annesinin Justin Bieber'ın bugün bu konumda olmasında büyük bir rolü var. Justin Bieber, ilgi duyduğu sporların yanı sıra müziğe de oldukça ilgi duyuyordu. Bieber, 2007 yılında büyüdüğü yerde düzenlenen bir yarışmaya katılmıştı.

Justin Bieber'ın annesi, oğlunun yarışmadaki görüntülerini arkadaşlarına da izletmek için bir video kaydetmiş ve YouTube'da paylaşmıştı. Bu, Justin Bieber'ın kısa bir sürede büyümesini sağlamıştı. Bu kadar çok hayran kitlesi kazanan Justin Bieber'ın elbette ki önemli kişiler tarafından keşfedilmesi kaçınılmazdı. Bieber'ın yeteneğini gören yapımcılar, Justin Bieber ve annesi ile iletişime geçti ve o gün Bieber için bir dönüm noktası sayılır.

Bugün YouTube kullanıcılar tarafından çok fazla rağbet gördüğünden, YouTube'da ün kazanmak eskisi kadar kolay değildir ama YouTube'da başarılı olmanız imkânsız değildir. Bu yazıda, YouTube'da sizi başarılı biri yapacak ipuçlarını öğreneceksiniz. İşte, YouTube'da sizi başarılı biri yapacak ipuçları!

1. İlk Yüklenen Video

YouTube'a yüklediğiniz ilk video kullanıcılar tarafından dikkat çektiğinde kimse kanalınıza daha fazla video yüklemeniz için sizi durduramayacaktır. En çok abonesi olan kanalların %95'inin YouTube'daki ilk videolarında binlerce görüntüleme vardır.

2. Bir Hedef Belirlemek

Videonuz izleyiciler tarafından iyi bir etkileşim elde edemeyebilir, her insan daha ilk yüklediği videodan itibaren ün kazanamayabiliyor. Videolarınızın ilgi çekici olmamasının nedeni, kanalınızda farklı bir kanaldan aldığınız ya da internette yer alan videoları paylaşmanız olabilir. Arama motoru, YouTube, haberler ve diğer Google ürünleri sadece benzersiz içerikleri en üst sırada tutacak bir algoritmaya sahiptir.

3. Kapak Fotoğrafları

YouTube kanalınızın ilgi görmemesinin en büyük nedenlerinden biri, kapak fotoğraflarında clickbait (tık tuzağı) kullanmanızdır. YouTube'da yeniyseniz kapak fotoğraflarının video içeriği ile son derece uyumlu olduğundan ve tık tuzağı içermediğinden emin olun çünkü tık tuzağı amaçlı kullanılan kapak fotoğrafları kullanıcılar tarafından çok kötü bir tepki alacaktır ve ileride size olan tüm güvenin yok olmasına neden olacaktır.

4. Kalite

Videolarınızın profesyonelce göründüğünden emin olun. Video içeriğiniz orijinal görünmeli. Birçok kişi birden fazla video çekimini (örneğin tüm zamanların en iyi korku filmleri gibi) birleştirerek video oluşturur. Fragmanlardan ve filmlerden özel sahneler içerir ancak başlık sayesinde bir telif hakkı sorunu yaşanmamaktadır. Kanalınızı ve videolarınızı daha üst sırada tutmanın başka bir yolu da HD çözünürlüklü videolar yüklemektir.

5. Konu

YouTube tamamen eğlence ile ilgilidir. YouTube'da en çok abonesi olan kanallar genellikle eğlenceli içerik oluşturulan kanallardır. Konunuz eğitim ile ilişkili olsa bile video içeriğinizi her zaman eğlenceli hâlde tutmalısınız.

İnsanların YouTube'da izlemekten en çok zevk aldığı konulardan bazıları şunlardır: Müzik, şaka, komik, teknoloji ve oyun.