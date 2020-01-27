Bugün hayatımız her yönden dijital çağdan etkilense bile hâlâ eski şakalar tercih ediliyor. Söz konusu şaka olunca birçoğumuz için eski şakaların yerini hiçbir şey tutmuyor. Buna rağmen çağa ayak uydurmak isteyen kişiler, teknolojiye dayalı şakalar yapmak isteyebiliyor.

Arkadaşlarınıza birbirinden sinir edici şakalar yapabileceğiniz bir dizi internet sitesi olduğunu biliyor musunuz? Teknolojisiz bir günün bile geçmediği bu dönemde, arkadaşlarınıza bu 4 şakadan birini yapabilirsiniz. İşte arkadaşlarınıza şaka yapabileceğiniz 4 web uygulaması!

Herkes, özellikle bir sistem güncellemesi ekranına çaresizce bakmaktan nefret ediyor. Update Faker, bu durumu bir şakaya dönüştürüyor. Update Faker, Windows 10, macOS, Windows XP ve Windows 98 dahil olmak üzere dört işletim sisteminin güncelleme animasyonlarına sahip.

Yapmanız gereken tek şey, arkadaşınız bilgisayar başında değilken Update Faker’ın web sitesini açıp bir sistem güncelleme teması seçmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptığınızda sistem güncelleme ekranı ile karşılaşacaksınız, ancak gerçekçi olması açısından “f11” tuşuna basarak tarayıcının penceresini büyütmelisiniz. Daha sonra arkadaşınız geldiğinde sistem güncellemesinin sona ermesini çaresizce bekleyecek. Arkadaşınız “Enter” tuşuna bastığında ise mavi ekran ile karşılaşacak. Böylelikle şaka başka bir boyut kazanacak.

Sistem güncellemesi ekranından çıkmanın tek yolu, “f11” tuşuna basmak ve imleci sekmelere götürüp web siteyi kapatmak.

Geektyper adındaki bir web sitesi, arkadaşlarınıza Hacker’lık şakası yapabilmenize olanak sağlıyor.

Update Faker’a benzer şekilde, Geektyper'in sunduğu çeşitli temalardan birini seçmeniz gerekiyor. Ardından şakanızın gerçekçi olması açısından “f11” tuşuna basarak tarayıcının penceresini büyütmelisiniz. Geektyper’da SHIELD, Umbrella Corp, Mr. Robot, Fallout ve Minecraft gibi popüler yapımların temaları bulunuyor. Bu temaların statik olmadığını belirtelim. Böylece, gerçekten bir Hacker gibi davranmak için klavyenizle kodlar yazabilir ve temada yer alan klasörlere tıklayabilirsiniz.

Bir temaya girdiğinizde “Help” klasörüne tıkladığınızda klavye kısayolları açılacaktır. Kısayolları ezberleyerek arkadaşınıza sıkı bir şaka yapabilirsiniz.

Sahte Sohbetler Oluşturmak

Günümüzde sohbet ekran görüntüleri, ilişkileri yok etmek için yeterli bir sebeptir. Böyle kötü bir durumu şakaya dönüştürebilirsiniz.

Bunu yapmak için sahte sohbetler oluşturmanız gerekecek. Neyse ki, hızlı bir şekilde sahte sohbetler oluşturabileceğiniz bir sürü web sitesi var. İFakeTextMessage ve FakeChatApp gibi web uygulamaları, iMessage, Facebook Messenger ve WhatsApp'ın kişiselleştirilmiş örneklerini üretebilir.

iFakeTextMessage yalnızca iMessage içindir. Mesajların yanı sıra batarya seviyesini, çekim gücünü, mesajlaştığınız kişinin ismini ve mobil veri bağlantı tipini düzenleyebilirsiniz. Ek olarak, uçak modunu, bluetooth’u ve uçak modunu aktifleştirerek ekran görüntüsünün üst kısmında görünmesini sağlayabilirsiniz. iFakeTextMessage’da konuşma balonlarının rengini de değiştirebilirsiniz.

FakeChatApp’de Facebook Messenger ve WhatsApp için sahte sohbetler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, profil fotoğrafını değiştirilebilir ve Facebook Messenger'daysanız, ikonik mavi başparmakları gönderebilirsiniz.

Muhtemelen sürekli arkadaşlarınızla birlikte Caps ve video bağlantıları paylaşıyorsunuz. Bir dahaki sefere, onlara hiç yüklenmeyen bir web sitesi göndermeye ne dersiniz?

Arkadaşınız, Photricity adlı bir web sitesi açtığında, tek göreceği şey normal site gibi birkaç reklam ve “Loading Site” başlıklı bir ilerleme çubuğudur. Çubuk dolduğunda, uygulama basitçe dairesel bir animasyonla değiştirilir. Bağlantılarının ne kadar hızlı olduğuna bakılmaksızın, Photricity, bıkıncaya ve sekmeyi kapatana kadar yükleme işaretini sonsuza kadar gösterir.