PrinterOn uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ekstra donanım ve sürücü desteği olmadan, PrinterOn uyumlu cihazlar ile çıktı alabiliyorsunuz.

Samsung destekli bir girişim olan PrinterOn, dilediğiniz yerden PrinterOn uyumlu yazıcılar ile baskı alabilmenizi sağlıyor. Yazdırma desteği olan Android cihazlarda kolayca kullanabileceğiniz uygulamada, herkese açık alanlardaki PrinterOn destekli yazıcıları bulabilir ve anında çıktı alabilirsiniz.

Çeşitli evrak ve dosyalarınızın baskılarını alarak işinizi kolaylaştırmayı amaçlayan PrinterOn uygulamasında, çıktı almak istediğiniz sayfayı yazdır dedikten sonra PrinterOn uygulamasını başlatabiliyor ve ardından etkin yazıcıları arayabiliyorsunuz. Dilediğiniz boyutları ve seçenekleri ayarladıktan sonra yazdırma işlemini tamamlayabileceğiniz uygulamada, kullanıma hazır cihazları harita üzerinden de görüntüleyebilirsiniz. Enterprise, Express ve Hosted versiyonlarının tamamıyla uyumlu çalışan PrinterOn uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.