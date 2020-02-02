Birbirinden güzel melodiler ve çılgın şarkıcı figürleri eşliğinde eğlenceli müzikler yapacağınız ve keyifli anlar geçireceğiniz Project: Muse, mobil platformda müzik oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Canlı grafikler ve eğlenceli müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, hızla ilerleyen butonların yer aldığı uçsuz bucaksız bir platformda yarışarak ritim tutmalı ve melodilere ayak uydurmalısınız.

Her şarkının farklı karakteri ve platformu yer almaktadır. Seviye atladıkça daha zorlu ritim parkurlarıyla karşılaşacak ve parmaklarınızın hızını test edeceksiniz. Dilerseniz oyunu online olarak da oynayabilir ve oluşturduğunuz eğlenceli müzikleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Parkurda bulunan ve farklı şekillerden oluşan ritim butonlarına fire vermeden dokunmalı ve melodileri oluşturarak hareketli parçalar yapmalısınız. Eşsiz şarkıları ve etkileyici karakterleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız Project: Muse, oldukça geniş bir kitleye hitap eden kaliteli bir oyundur.