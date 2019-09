Ratatat Studios tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Rocket War: Clash in the Fog mobil platformda strateji oyunları arasında yer alıyor.

Android ve İOS platformu oyuncularına sunulan Rocket War: Clash in the Fog aksiyon yüklü sahneleri ile her kesimden oyuncuya hitap ettiği gibi sürükleyici bir oynanış yapısını da karşımıza çıkaracak. Bize verilen alanda kendi savunma hattımızı kuracak ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı tetikte olacağız.

Kendü üssümüzü geliştirerek daha güçlü bir hale getirecek gelebilecek saldırılara karşı önlemler alarak onları püskürtmeye çalışacağız. Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getirecek olan yapımda özelleştirilebilir içerikler de yer alacak.

17 Eylül’de lansmana çıkan yapım, 100 binden fazla aktif oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.