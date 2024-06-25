war-thunder-sistem-gereksinimleri

En kapsamlı, platformlar arası ücretsiz oynanabilen askeri oyunlardan biri olan War Thunder pek çok kişinin ilgisini çekebilecek bir yapım. Türkçe altyazı ve seslendirmeye sahip olduğu için ülkemizde de çokça sevilen bir yapım olan War Thunder sürekli güncelleniyor ve gelişiyor. Eğer siz de savaş alanına dahil olmak istiyorsanız ancak bilgisayarınızın bu oyunu kaldırıp kaldırmayacağını merak ediyorsanız War Thunder sistem gereksinimlerine bir göz atmalısınız.

Kara, hava ve deniz araçlarını kullandığımız bu oyun son derece keyifli bir yapımdır. Rekabetçi hissi son derece yüksektir ve uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz bir oyundur. Öğrenmesi ve ustalaşması vakit alan bu oyunu iyi bir bilgisayarda da oynamak önemli. Zira rekabetçi yapısından ötürü bu oyunu akıcı bir şekilde oynayabilemek sizi herkesten öne geçirecektir.

War Thunder sistem gereksinimlerini dikkatlice inceleyin ve sisteminizin bu oyunu kaldırıp kaldıramayacağını kontrol edin.

War Thunder Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64bit)

: Windows 10 (64bit) İşlemci : Çift Çekirdekli 2.2 GHz

: Çift Çekirdekli 2.2 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 10.1 seviyesinde ekran kartı: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Oyun için desteklenen minimum çözünürlük 720p'dir.

: DirectX 10.1 seviyesinde ekran kartı: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Oyun için desteklenen minimum çözünürlük 720p'dir. DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Geniş Bant İnternet bağlantısı

: Geniş Bant İnternet bağlantısı Depolama : 17 GB kullanılabilir alan

: 17 GB kullanılabilir alan VR Desteği: SteamVR. Klavye veya gamepad gerekli

War Thunder Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10/11 (64bit)

: Windows 10/11 (64bit) İşlemci : Intel Core i5 veya Ryzen 5 3600 veya daha iyisi

: Intel Core i5 veya Ryzen 5 3600 veya daha iyisi Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 11 seviyesinde veya daha yüksek ekran kartı ve sürücüleri: Nvidia GeForce 1060 ve üstü, Radeon RX 570 ve üstü

: DirectX 11 seviyesinde veya daha yüksek ekran kartı ve sürücüleri: Nvidia GeForce 1060 ve üstü, Radeon RX 570 ve üstü DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Geniş Bant İnternet bağlantısı

: Geniş Bant İnternet bağlantısı Depolama: 95 GB kullanılabilir alan

War Thunder Kaç GB?

En iyi Steam ücretsiz oyunlarından biri olan War Thunder’ı oynayabilmek için en az 17 GB, idealde ise 95 GB depolama alanına sahip olmalısınız. Günümüz çevrimiçi oyunlarının boyutu düşünüldüğü zaman artık 100 GB ve üzeri depolama alanları ile karşı karşıya kalıyoruz. War Thunder için de 95 GB depolama alanı normal gibi.

War Thunder sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz War Thunder oynamayı düşünüyor musunuz? Bilgisayarınız War Thunder sistem gereksinimlerini karşılamaya yetiyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.