Tarih Severler Buraya: Tarih Bilginizi Geliştirecek En İyi Oyunlar

Pek çok kişi için sadece bir eğlence aracından ibaret olan oyunlar aslında karmaşık konuları interaktif bir şekilde deneyimlememizi sağlayan güçlü eğitim araçları olma potansiyeli de taşıyor. Özellikle de tarih oyunlar aracılığıyla anlatıldığında çok daha ilgi çekici ve akılda kalıcı olabiliyor.

Peki hem keyifli vakit geçirip hem de geçmişin derinliklerine inerek tarih bilginizi geliştirebileceğiniz oyunlar hangileri? Bu yazımızda, tarihi olayları en iyi anlatan oyunlar listesini sizin için hazırladık. İster antik çağların gizemlerini keşfedin, ister Orta Çağ savaşlarına katılın, ister Rönesans İtalyası'nda entrikalar çevirin işte tarihi en iyi anlatan oyunlar!

En İyi Tarihi Oyunlar

Belirtmekte fayda var ki hiçbir oyun stüdyosunun birinci önceliği insanlara tarih öğretnmek değil. Bu nedenle listemizde yer alan yapımlar elbette ki sizi üniversite sınavına hazırlamaz. Ancak tarihin farklı dönemlerine ilgi duyuyor ve o zamanlarda yaşamak, tarihi olayların bir parçası olmak ya da kitaplara konu olan karakterleri yönetmek nasıl olurdu diye düşünüyorsanız bu oyunlar tam size göre.

1. Assassin's Creed Serisi

Assassin's Creed serisi her ne kadar özünde bilim kurgu elementleri içerse de asıl hikayesini tarihi olaylardan esinlenen kurgusundan oluşturuyor. Serinin her bir oyunu farklı bir dönemde geçerken oyunculara da Antik Mısır, Antik Yunan, Viking Çağı, Rönesans İtalyası, Fransız İhtilali ve Viktorya Dönemi Londra'sı gibi tarihi dönemlere tanıklık etme imkanı sunuyor.

Hikayenin geçtiği dönemin mimarisi, kıyafetleri, günlük yaşamını anlatan açık dünyası ve tarihsel figürlerle etkileşim sunan hikayesiyle tarih konusunda bambaşka bir deneyim sunuyor. Hatta geliştirici Ubisoft'un öğrencilere açık dünyada tarih gezisi yapma fırsatı sunan "Discovery Tour" gibi modları bile bulunuyor.

2. Age of Empires Serisi

Gerçek zamanlı strateji (RTS) türünün ikonik temsilcilerinden olan Age of Empires serisi, oyuncuları farklı medeniyetlerin tarihsel gelişimine tanıklık etme imkanı sunuyor. Bu oyun sayesinde Taş Devri'nden İmparatorluk Çağı'na kadar uzanan farklı tarihsel dönemlerde medeniyetinizi inşa edebilir, ordularınızı yönetebilir, kaynak toplayabilir ve rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz.

Tıpkı gerçekte olduğu gibi Age of Empires oyunlarında da her medeniyetin kendine özgü birimleri, teknolojileri ve tarihi özellikleri bulunuyor. Serinin en bilinen oyunları olan Age of Empires II ve IV, özellikle Orta Çağ tarihine odaklanarak Haçlı Seferleri, Cengiz Han'ın fetihleri veya Jeanne d'Arc'ın hikayesi gibi önemli olayları senaryolar aracılığıyla öğrenme imkanı sunuyor.

3. Total War Serisi

Yine strateji türünün gerçekçi örneklerinden biri olan Total War serisi, devasa ölçekli gerçek zamanlı savaşları sıra tabanlı strateji ile birleştirerek interaktif bir tarih deneyimi sunuyor. Bu seri; Antik Roma (Rome: Total War), Japon feodal dönemi (Shogun 2), Napolyon Savaşları (Napoleon: Total War) ve Üç Krallık dönemi Çin'i (Three Kingdoms) gibi birçok farklı dönemi ve kültürü kapsıyor.

Total War serisi ile siyasi yönetim, diplomasi, askeri strateji ve dönemin kültürel dinamikleri hakkında kapsamlı bilgiler öğrenebilirsiniz. Oyuncular, orduları yönetirken aynı zamanda imparatorluklarını da idare etmek zorunda kaldıkları için dönemin zorluklarını ve stratejik düşünmeyi de bizzat deneyimleyebiliyorlar.

4. Crusader Kings Serisi

Crusader Kings serisi, bir hanedan simülasyonu olup oyuncuları Orta Çağ Avrupa'sında bir soylu ailesinin başına geçirerek eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu oyun, sadece savaş ve fetihleri değil aynı zamanda evlilikler, entrikalar, miras hukuku, dinin toplumsal etkisi ve karakterlerin kişisel özellikleri gibi dönemin sosyal ve siyasi dinamiklerini detaylıca işliyor.

Sadece Crusader Kings oynayarak bile soy ağacınızı büyütürken Orta Çağ toplumunun feodal yapısı, dini çatışmalar ve krallıkların iç işleyişi hakkında derinlemesine bilgi edinebilirsiniz. Rol yapma öğeleri ve karakter odaklı hikayeler, tarihi olayların bireyler üzerindeki etkisini daha iyi anlamanızı sağlar.

5. Red Dead Redemption 2

Nispeten daha yakın bir geçmişte geçen Red Dead Redemption 2 ile Vahşi Batı'nın son demlerini anlatan ve modern medeniyetin başlanıcı olan bir açık dünyayı keşfedebilirsiniz.1899 yılında geçen bu yapım, Amerika'nın Batı sınırının kapanışı, endüstrileşmenin yükselişi, göçebe haydut çetelerinin sonu ve yeni bir yaşam tarzının başlaması gibi dönemsel geçişleri inanılmaz bir detaycılıkla ele alıyor.

Oyunun dünyası, dönemin kasabalarını, kıyafetlerini, silahlarını, mesleklerini ve toplumsal yapılarını (ırkçılık, göçmenlik, kadın hakları gibi) gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Tarihi olaylara ve karakterlere doğrudan atıflar içermese de, oyunculara o dönemin yaşamını hissettirme ve anlama fırsatı sunar.

6. Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance serisi, 15. yüzyıl Bohemya'sında geçen ve gerçekçiliği ile ön plana çıkan bir açık dünya oyunu olarak size hem tarihsel hem de yaşam olarak gerçekçi bir Orta Çağ deneyimi sunuyor. Dönemin kıyafetleri, silahları, yaşam tarzı, inançları ve toplumsal hiyerarşisi olağanüstü bir detayla bu oyunda yer alıyor.

Kingdom Come: Deliverance ve Kingdom Come: Deliverance ile 15. yüzyıldaki sıradan bir insanın günlük kaygılarına ve o dönem yaşamış bir savaşçının gerçekçi maceralarına tanık olabiilirsiniz. Oyundaki en kolay öğreneceğiniz bilgi ise bir savaşçının 3 kişi ile baş etmesinin filmlerdeki kadar kolay olmadığı olacak.

7. Civilization Serisi

Sid Meier's Civilization serisi, oyunculara binlerce yıl boyunca bir medeniyetin gelişimine liderlik etme imkanı sunan sıra tabanlı bir strateji oyunu. Taş Devri'nden Uzay Çağı'na kadar uzanan bu süreçte, tarihi liderleri yönetebilir, teknolojileri araştırabilir, şehirler kura bilir, ordular geliştirebilir ve diplomasi yürütebilirsiniz.

Her medeniyetin kendine özgü tarihi, yapıları ve yetenekleri bu oyunda gerçekçi bir şekilde yer alıyor. Oyuncular, tarihin büyük olaylarını, icatlarını ve liderlerini öğrenirken, aynı zamanda farklı medeniyetlerin nasıl geliştiğini ve birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu interaktif bir şekilde deneyimleyebilir.

8. Valiant Hearts: The Great War

Birinci Dünya Savaşı'nı dört farklı karakterin gözünden anlatan Valiant Hearts: The Great War, duygusal bir macera ve bulmaca oyunudur. Oyun, dönemin mektuplarını, fotoğraflarını ve gerçek tarihsel olayları referans alarak savaşın insanlık üzerindeki yıkıcı etkisini, askerlerin yaşadıklarını ve dönemin sosyopolitik atmosferini sade ama etkileyici bir dille anlatıyor.

Her bölümde, oyunculara savaşla ilgili gerçek bilgiler, gazete kupürleri ve tarihi fotoğraflar sunuluyor. Valiant Hearts: The Great War size savaşın soğuk gerçeklerini, insanlık hikayeleriyle birleştirerek tarihe duygusal bir pencere açıyor.

9. This War of Mine

This War of Mine, bir savaşın siviller üzerindeki etkisine odaklanan bir hayatta kalma oyunu. Oyunda kuşatma altındaki bir şehirde yaşayan bir grup sivilin günlük mücadelesini anlatılıyor ve savaşın cephede değil günlük yaşamda yarattığı yıkımı, kaynak sıkıntısını, ahlaki ikilemleri ve insani dramı işleyerek oyunculara savaşın farklı bir yüzünü gösteriyor.

Belirli bir tarihi olaya doğrudan atıfta bulunmasa da sizlere genel olarak kuşatma altındaki şehirlerin (örn. Saraybosna Kuşatması) gerçekliğini ve sivillerin yaşadığı zorlukları yansıtarak tarihin insani boyutunu öğrenme imkanı sunuyor.

10. Mount & Blade II: Bannerlord

Yerli ve milli oyunumuz Mount & Blade II: Bannerlord, Orta Çağ'ın kurgusal bir versiyonunda geçen ancak gerçek Orta Çağ feodalizmini, savaş taktiklerini ve toplumsal yapıyı detaylıca yansıtan bir aksiyon-RPG-strateji şaheseri. Bu oyunda bir karakter yaratıyor, kendinize bağlı bir ordu kuruyor ve kaleleri fethederek kendi krallığınızı kurabilir ya da bir krallığın parçası olabilirsiniz.

Mount & Blade II: Bannerlord, Orta Çağ'ın askeri teçhizatını, kale kuşatmalarını, süvari hücumlarını ve yaya muharebelerini gerçekçi bir şekilde simüle ediyor. Ayrıca, dönemin sosyal sınıflarını, köylerdeki ve şehirlerdeki yaşamı, ticaret rotalarını ve lordlar arasındaki ilişkileri de deneyimleme şansını siz oyunlara sunuyor.

11. Victoria 3

Victoria 3, 19. ve 20. yüzyılın başlarında geçen, ekonomik, sosyal ve politik yönetime odaklanan büyük strateji oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, bir ülkenin hükümetini yöneterek sanayileşme, sömürgecilik, politik reformlar, sosyal adalet hareketleri ve dünya savaşlarının başlangıcı gibi dönemin önemli gelişmelerini bizzat deneyimliyor.

Victoria 3 sizlere demografik değişimler, ideolojiler, sınıflar arası mücadeleler ve uluslararası ilişkilerin karmaşıklığı ile tarihin değişim dolu dönemlerini derinlemesine anlama imkanı sunuyor.

12. Imperator: Rome

Imperator: Rome, Roma Cumhuriyeti'nin son dönemlerinden İmparatorluk'un ilk yıllarına kadar uzanan Antik Dünya'ya odaklanan kapsamlı bir strateji oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunculara Roma, Kartaca, Mısır veya diğer medeniyetlerden birini yöneterek geniş bir harita üzerinde fetihler yapma, iç politikayı şekillendirme, orduları yönetme ve ticareti geliştirme imkanı sunuluyor.

Dönemin kültürel etkileşimleri, dini inançları, askeri yapıları ve siyasi sistemleri hakkında kapsamlı bilgileri bu oyunda bulmak mümkün. Antik döneme ilgi duyanlar için bu strateji oyunu PC platformunda mevcuttur.

13. Through the Darkest of Times

Through the Darkest of Times, Nazi Almanyası'nda geçen, hikaye odaklı bir strateji oyunu. Oyuncular, 1933'ten 1945'e kadar Nazizme karşı mücadele eden küçük bir direniş grubunun liderliğini üstleniyor. Oyun sizlere dönemin siyasi baskısını, ırkçılığı, propaganda tekniklerini ve direnişin zorluklarını deneyimleme şansı sunuyor.

Gerçek tarihi olaylara ve belgelere dayanarak İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Almanya'daki günlük yaşamın, korkuların ve umutların nasıl olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Bu düşündürücü oyunu PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında bulabilirsiniz.

14. Ancestors Legacy

Ancestors Legacy, erken Orta Çağ Avrupa'sında geçen, Vikings, Anglo-Saxonlar, Almanlar ve Slavlar arasındaki çatışmaları konu alan gerçek zamanlı bir strateji oyunu.. Oyun, tarihsel savaş taktiklerini, birim çeşitliliğini ve dönemin askeri teknolojisini gerçekçi bir şekilde sunuyor.

Kampanyalar, Viking akınları veya Büyük Alfred'in Saksonları birleştirme çabaları gibi tarihi olayları işleyerek oyunculara bu dönemin önemli askeri çatışmaları hakkında bilgi verir. Bu tarihi RTS oyununa PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında sahip olabilirsiniz.

15. Company of Heroes Serisi

Company of Heroes serisi, İkinci Dünya Savaşı'nın Batı Cephesi'ndeki stratejik savaşlara odaklanan gerçek zamanlı bir taktik oyunu. Oyuncular, müttefik veya Mihver kuvvetlerini yöneterek Normandiya Çıkarması, Ardenler Taarruzu gibi ikonik savaşları deneyimler.

Oyunda dönemin askeri teçhizatını, birimlerini, savaş ortamını ve taktiklerini detaylı bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Her birimin özel yetenekleri ve çevreyle olan etkileşimleri, savaş alanındaki gerçekçi dinamikleri gösterir. Bu taktiksel başyapıta PC platformundan ulaşabilirsiniz.

16. Attila: Total War

Total War serisinin bir parçası olan Attila: Total War, M.S. 395 yılından itibaren Roma İmparatorluğu'nun çöküş dönemini ve Hun akınlarını konu alıyor. Oyuncular bu yapım sayesinde Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden Doğu Roma'nın ayakta kalma mücadelesine, barbar kabilelerin göçlerine kadar dönemin kaotik ve dönüşümsel olaylarını deneyimleyebiliyor.

İklim değişikliği, salgın hastalıklar ve sürekli göç eden kabileler gibi faktörler, dönemin zorlu koşullarını ve stratejik zorluklarını oyuncuya hissettirir. Bu detaylı strateji oyununu PC platformunda bulabilirsiniz.

17. Field of Glory II

Field of Glory II, Antik Çağ ve Orta Çağ'ın ilk dönemlerindeki taktiksel savaşlara odaklanan sıra tabanlı bir savaş oyunu. Oyun, Roma lejyonerlerinden Pers süvarilerine, Helen falankslarından barbar savaşçılarına kadar dönemin farklı ordu yapılarını ve savaş taktiklerini yüksek doğrulukla simüle ediyor.

Tarihi savaş senaryoları ve farklı kültürlerin askeri doktrinlerini keşfetme imkanı sunarak Antik Savaş tarihi hakkında derinlemesine bilgi edinmenizi sağlıyor. Bu tarihi taktik savaş oyununu PC'de deneyimleyebilirsiniz

18. Europa Universalis IV

Europa Universalis IV, 1444'ten 1821'e kadar süren Erken Modern Dönem'e odaklanan büyük bir strateji oyunu. Oyuncular Europa Universalis IV ile herhangi bir ulusun kontrolünü alan keşifler yapabilir, koloniler kurabilir, ticaret rotalarını yönetebilir, savaşlara girebilir ve diplomatik ilişkiler kurabilirler.

Bu oyun sayesinde Rönesans, Reformasyon, Aydınlanma Çağı gibi dönemin büyük kültürel ve politik değişimlerini, sömürgeciliği, ulus devletlerin yükselişini ve küresel ticaretin gelişimini detaylıca inceleyebilirsiniz.

19. Hearts of Iron IV

Hearts of Iron IV, İkinci Dünya Savaşı'na ve hemen öncesine odaklanan bir büyük strateji oyunu. Oyuncular, Hearts of Iron IV, ile herhangi bir ulusun liderliğini üstlenerek savaş sanayisini yönetebilir, orduları modernize edebilir, diplomatik ittifaklar kurabilir ve küresel çapta stratejik kararlar almak zorunda kalır.

Oyun, savaşın teknolojik gelişimlerini, ideolojik çatışmaları ve politik manipülasyonları detaylıca ele alarak oyunculara bu kritik dönemi tüm yönleriyle deneyimletir. Bu askeri strateji başyapıtına PC platformunda sahip olabilirsiniz.

20. Sid Meier's Pirates!

Sid Meier's Pirates!, 17. yüzyıl Karayiplerinde geçen bir korsan oyunu. Oyuncular, genç bir korsan olarak kariyerlerine başlayarak gemi savaşlarına katılabilir, hazine peşinde koşabilir, limanları yağmalayabilir ve dönemin tarihi figürleriyle (korsan kaptanları, valiler, imparatorluk liderleri) etkileşim kurabilirler.

Oyun, dönemin denizcilik yaşamını, ticaretini, sömürge güçlerinin rekabetini ve korsanlığın altın çağını eğlenceli ve interaktif bir şekilde sunuyor. Bu klasik macera oyununa PC platformundan ulaşabilirsiniz.

Görüldüğü gibi oyunları sadece eğlence sunmakla kalmıyor aynı zamanda geçmişin kapılarını aralayarak bize interaktif bir tarih dersi de veriyor. Bu listedeki tarih bilgimizi geliştiren oyunlar, farklı dönemleri ve kültürleri derinlemesine inceleyerek oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor.

İster strateji meraklısı olun, ister rol yapma oyunlarını sevin, bu listede kendi tarihi maceranızı bulacaksınız. Peki, sizin için tarihsel olarak en ilgi çekici oyunlar hangileri? Hangi oyunla geçmişe yaptığınız yolculuk sizi en çok etkiledi? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bu kapsamlı tarih öğreten oyunlar listesine katkıda bulunun.