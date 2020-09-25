Royal Match (Android), bir hikaye üzerinden ilerlemesi, yüksek kalitede karakter ve mekan görselleri, animasyonları ile çoğu üçlü eşleştirme oyunundan ayrılıyor. 3’lü eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu Royal Match’de Kraliyet Kalesi’nin eski ihtişamına kavuşması için Kral Robert’a yardım ediyorsunuz. Eğlenceli engeller ve zevkli bölümler içeren yeni benzersiz 3’lü eşleştirme bulmacaları çözülmeyi bekliyor. Hemen Royal Match’i Android telefonunuza indirin, Kraliyet Kalesi’ni inanılmaz bir yere dönüştürün!

Türk yapımı üçlü eşleştirmeye dayalı yepyeni mobil bulmaca oyunu: Royal Match. Dream Games’in ilk mobil oyunu olan Royal Match, eşleştirmeye dayanan bulmaca oyunları, tarih oyunları özellikle eski çağ oyunları, strateji oyunlarını sevenlere hitap eden harika bir yapım. Grafikler, animasyonlar, içerisinde bulunduğunuz mekanlar, oldukça detaylı ve yüksek kalitede. Oyunda engelleri kırarak güçlendiricileri birleştirerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Seviye atladıkça yeni kraliyet odaları, olağanüstü güzellikte bahçeler ve daha birçok etkileyici yeri kefşediyorsunuz. Tüm çabanız Kraliyet Kalesi’ni eski haline getirmek hatta daha ihtişamlı yapmak.

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