S Sport Plus, spor müsabakaları ve programları izleyebileceğiniz bir platform. Premier Lig, Bundesliga, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çin Ligleri, MLS, MotoGP, UFC, WWE, Formula 1, NBA heyecanını istediğiniz cihazda istediğiniz yerde ve zamanda yaşayın. Sadece internet üzerinden yayın yapan S Sport Plus, sporu takip eden herkesin telefonunda olması gereken uygulamalardan biri.

Spora dair aradığınız her şeyi kolaylıkla takip edebileceğiniz harika bir mobil uygulama S Sport Plus. Futbol, basketbol, yarış, dövüş ve daha nice spor müsabakası ve özel programlarla S Sport Plus, en iyi spor uygulaması. Her ay 250 saatten fazla canlı yayın, tekrar izle seçeneğiyle sizlerle. Dünyanın en çok ilgi gören spor etkinliklerine istediğiniz zaman istediğiniz cihazdan erişebiliyor, istediğiniz sıklıkta izleyebiliyorsunuz. Branşlara özel içerikler de sunuluyor. Örneğin; Premier Lig’den 38 hafta boyunca 200’den fazla canlı maç yayını ve bu maçların Seç-İzle (VOD) seçeneğinin yanı sıra lige özel maç önü ve maç sonu programları takip edebiliyorsunuz. NBA’de sezon öncesi hazırlık maçları, sezon maçları, All-Star organizasyonu, Play-Off maçları, NBA finali dahil 200’den fazla canlı maç yayını, NBA’e özel haftalık ve günlük programları izleyebiliyorsunuz.

S Sport Plus Android Uygulaması Özellikleri

Maç Kaçırma Derdine Son

S Sport Plus ile izlemek istediğiniz maçın tamamını canlı yayın biter bitmez tekrar izleyin

Çoklu Ekran Teknolojisi

S Sport Plus’ta izlemeye başladığınız bir içeriği, farklı cihazda kaldığınız yerden izlemeye devam edin

Full HD Yayın Kalitesi

S Sport Plus’ta hem canlı yayınları hem de güncel arşiv içeriklerini, üstün görüntü kalitesiyle izleyin

Sporun Zenginliği Bu Adreste

Sporun her branşında en kaliteli lig ve organizasyonları S Sport Plus’ta takip edin

Her Zaman Spor, Her Yerde Spor

Ayda 250 saatin üzerinde canlı yayın ve yüzlerce seç izle içeriğini siz ne zaman isterseniz orada izleyin

Favorileri Belirleme Kolaylığı

Beğendiğiniz programları favori listenize ekleyin, kişisel izleme listenizi oluşturun

Keşfedilecek Bir Çok Yeni Branş

Extreme sporlardan sumoya, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branşı ve spor belgesellerini S Sport Plus ile keşfedin