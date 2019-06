Yüzlerce farklı kahramanın yer aldığı savaş kartlarından yararlanarak birebir savalara katılabileceğiniz ve rakiplerinizi yenerek çeşitli ödüller kazanabileceğiniz Shadowverse CCG, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve heyecan verici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, rakibinizin hamlesine uygun bir kartla arenaya çıkmak ve mücadeleyi kazanarak yeni kartların kilidini açmaktır. Farklı özel güçlere ve savaş aletlerine sahip birçok karakterin bulunduğu savaş kartları ile rakiplerinizle birebir mücadele etmelisiniz. Online mod sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden zorlu oyuncularla karşılaşabilir ve kozlarınızı paylaşabilirsiniz. Rakiplerinizi yenerek dünya sıralamasında adınızı zirveye taşıyabilir ve birçok ödül kazanabilirsiniz.

Oyunda 1000’den fazla kart ve her kartta farklı bir savaşçı kahraman yer almaktadır. Her kahramanın kendine has özellikleri ve silahları bulunmaktadır. Savaş arenasına çıkarken karşıdaki karakteri iyi analiz etmeli ve en uygun karakteri öne sürmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Shadowverse CCG, kağıt oyunları arasında yer alan ücretsiz bir oyundur.