Steam Deck’e SD Kart Takma Nasıl Yapılır?

Steam Deck; satın alınan modele bağlı olarak 64, 256 ve 512 GB dahili depolama seçeneklerinden oluşuyor. Fakat günümüzde oyun boyutlarına bakıldığında belirtilen depolama seçenekleri çok yeterli kalmıyor.

Bu sebeple Steam Deck’in depolama seçenekleri genişletilebilir. Biz de bu noktada sizlere rehber niteliğinde Steam Deck SD kart takma tekniklerinden bahsedeceğiz.

Steam Deck’e SD Kart Takma

Steam Deck, SteamOS Linux üzerinde çalışıyor. Bu durumda Linux formatlı ext4 formatında microSD kart gerektiriyor. Steam Desck’e SD takmak için Deck’in sağ alt köşesindeki yuva bulunmalıdır. Bulunan yuvaya SD kartı içine yerleştirip sonrasında Steam butonuna tıklanmalıdır.

“Ayarlar > Sistem” alanından Sistem Ayarları’na gidilir. “SD kartı Formatla” altındaki “Format” butonuna tıklanır. Biçimlendirme tarafından kart silinerek kullanıcı bir uyarı alır. Birkaç dakika sonrasındaysa kart kullanıma hazır hale gelir.

Steam Deck’te MicroSD kartın varsayılan depolama alanı olarak ayarlanması için şu adımlar takip edilmelidir;

“Ayarlar” alanına giriş yapılır.

“Ayarlar ve Depolama” seçeneği üzerinden en üstteki dahili sürücü ve yeni MicroSD kart görüntülenir.

SD kart ilk kez kullanılıyorsa “Dahili Depolama” ayarlanmalıdır.

Dahili depolamanın üzerine tıklanarak “Varsayılan Yap” seçeneği için X’e tıklanır.

Varsayılan depolama ayarlanarak akabinde MicroSD karta geçilir.

MicroSD kartta da “Varsayılan” yapılabilir.

Yukarıdaki adımların ardından Steam Deck’e oyun yüklendiğinde oyun SD karta ve Dahili Sürücüye kaydedilebilecek.

Steam Deck’e SD Kart Neden Eklenmeli?

Steam Deck’e SD kart takma işlemi sayesinde indirilen oyunlara saklama yeri inşa edilmiş olur. Steam Deck’in depolama alanı, SD kart ile genişletilebilir.

Steam Deck’in belleğini genişletmek için SD kartın takılması Deck’in garantisini geçersiz kılmaz. Yalnız Steam Deck’teki orijinal SSD değiştirilse garanti iptal olur.

Steam Deck’e SD kart takıldığında depolama alanı genişlediği için Deck’le oyun oynamakta daha keyifli hale gelir. Steam Deck’e takılacak SD kartın kendisiyle uyumlu olması gerekiyor.

Aksi halde SD kart işe yaramaz. Steam Deck’e 2 TB’e kadar kapasiteye sahip SD kartlar kullanılabilir.