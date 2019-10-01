Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Sky Crew, bir havayolu şirketinde çalışarak uçaklarda görev alabileceğiniz ve farklı ülkelere seyahat eden onlarca yolcu için yiyecek hazırlayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Uçuş esnasında müşterilerin isteklerine anında cevap vermeli ve sizden istenilen siparişleri hızla servis ederek puan toplamalısınız. Birbirinden lezzetli yemekler ve ferahlatan içecekler hazırlayarak uçaktaki yolcuların seyahat boyunca mutlu olmalarını sağlamalısınız. Uçakta müşterilerin ne istediklerini iyi analiz etmeli ve doğru yiyecekleri servis etmelisiniz.

Oyun içerisinde uçakla seyahat edebileceğini Fransa, Japonya, İsveç, Hawaii ve daha onlarca birbirinden güzel ülke yer almaktadır. Uçuşun gerçekleştiği ülkeye göre analizlerde bulunmalı ve mutfağınızdan en uygun yiyecekleri çıkartmalısınız. Bu sayede müşterilerin memnuniyet oranlarını artırabilir ve daha fazla para kazanabilirsiniz.

Keyifli uçak yolculukları yapabileceğiniz ve eşsiz yemekler yaparak hünerlerinizi gösterebileceğiniz Sky Crew, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve sürükleyici özelliği ile oyuculara farklı bir deneyim sunan kaliteli bir oyundur.