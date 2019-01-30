Slidey: Block Puzzle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarıızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olan Slidey: Block Puzzle, kafa dağıtmak için birebir. Kaydırmaya dayalı kontrolleriyle de her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Animasyonların ön planda tutulduğu renkli görsellere sahip bulmaca oyununda üzerlerinde yüz ifadesi olan renkli blokları kırarak ilerliyorsunuz. Blokları sağa ve sola kaydırarak yatay bir çizgi oluşturuyor ve yok ediyoruz. Blokları kırdıkça sevimli şaman karakterimiz seviye atlıyor, yeni maskelere ve hediyelere kavuşuyor. Seçtiğimiz bloğu etrafındaki bloklarla birlikte yok eden çarpıcı, kendi rengindeki tüm blokları kıran toplayıcı, büyük blokları kırıp küçük hale getiren kırıcı, her bölümde sınırlı sunulan güçlendiriciler arasında.

Slidey: Block Puzzle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.