Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan SuperHeroes Galaxy, onlarca farklı savaş kahramanını yöneterek aksiyon dolu bir mücadelenin içine gireceğiniz ücretsiz bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve birbirinden güzel aksiyon müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı evrenlerden gelen birçok savaş kahramanını yöneterek canavarlara ve yaratıklara karşı mücadele etmektir. Çeşitli özellikleri ve ölümcül silahları ile birbirinden güçlü savaşçıların yerine geçerek eşsiz savaşlara katılabilir ve ganimet toplayarak yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda demir şövalye, şeytan avcısı ve daha onlarca savaşçı yer almaktadır. Kahramanların gerçek potansiyellerini açığa çıkartabilmek için seviyelerini yükseltmeli ve güçlü silahlarla donatmalısınız. Stratejik hamleler yaparak rakiplerinizi etkisiz hale getirebilir ve özel yetenekler kullanarak ekstra darbelerle rakiplerinizi öldürebilirsiniz.

Mobil platformda kağıt oyunları arasında bulunan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan SuperHeroes Galaxy, ilginç özelliklere sahip karakterler ve savaş malzemelerinden faydalanarak aksiyon dolu savaşlara katılabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.