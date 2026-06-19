Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S26! Fiyat Farkına Değer mi?

Amiral sınıfının en popüler serilerinden biri olan Samsung Galaxy S, 2026 yılının şubat ayında yeni bir model ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bununla beraber amiral gemisi Samsung telefon satın almak isteyen pek çok kişinin kafasında "Samsung Galaxy S25 mi yoksa Galaxy S26 mı satın alınmalı" şeklinde bir soru oluştu.

Bu yazıda Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S26 karşılaştırması yaparak iki telefonu detaylı şekilde ele alacağız. Bu telefonları ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera ve batarya kategorileri üzerinden detaylı şekilde karşılaştıracağız. Peki, Galaxy S25 yerine Galaxy S26 satın almak mantıklı mı?

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S26'nın Özellikleri Neler?

Özellik Galaxy S26 Galaxy S25 Ekran Boyutu 6,3 inç 6,2 inç Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel 1080 x 2340 piksel Ekran Parlaklığı 2600 nit 2600 nit İşlemci Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM 12 GB 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera Ana Kamera: 50 MP, f/1.8

Telefoto Kamera: 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP, f/2.2 50 MP f/1.8 ana kamera + 10 MP f/2.4 telefoto kamera + 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera Ön Kamera 10 MP, f/2.2 12 MP f/2.2 Batarya 4.300 mAh 4.000 mAh Hızlı Şarj 25W 25W

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S26'nın İşlemcisi Nasıl?

Samsung Galaxy S25'te Snapdragon 8 Elite işlemcisinin for Galaxy sürümü, Galaxy S26'da ise Exynos 2600 işlemcisi bulunuyor. İki işlemcinin de 3 nm üretim süreciyle geliştirildiğini belirtelim. Nm şeklinde nanometre, işlemcideki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri küçüldükçe tek bir transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Bununla beraber bazı avantajlar elde ediliyor.

3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Exynos 2600 işlemcisinde 4.74 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Snapdragon 8 Elite işlemcisinin for Galaxy sürümünde 4.47 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere sekiz çekirdek mevcut. Snapdragon 8 Elite'ın standart sürümünde ise 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek bulunuyor.

Sonuç olarak günlük kullanımda iki telefonun arasındaki performans farkını hissetmek neredeyse imkânsız ancak performans testleri veya ağır render işlemleri göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S26, sahip olduğu daha yüksek hız ile bir adım önde.

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S26'nın Oyun Performansı Nasıl?

Samsung Galaxy S26, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 55 FPS, yarış oyunu CarX Street'i ortalama 59 FPS, aksiyon RPG türündeki Zenless Zone Zero'yu ortalama 46 FPS, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 117 FPS'te çalıştırıyor.

Galaxy S25'te Genshin Impact'i ortalama 52 FPS, CarX Street'i ortalama 34 FPS, Zenless Zone Zero'yu ortalama 44 FPS, PUBG Mobile'ı ortalama 118 FPS'te oynanabiliyor. Oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda iki telefonun da benzer bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bu arada telefonların bir kısmı bazı oyunlarda 120 FPS desteğine sahip olabiliyor. Bu desteğe sahip olmayan telefonlar, güçlü işlemciye sahip olsa bile en fazla 60 FPS'ye ulaşabiliyor.

Oyun Adı Galaxy S26 (Ortalama FPS) Galaxy S25 (Ortalama FPS) Genshin Impact 55 FPS 52 FPS CarX Street 59 FPS 34 FPS Zenless Zone Zero 46 FPS 44 FPS PUBG Mobile 117 FPS 118 FPS

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S26'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy S26, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy S25, Dynamic AMOLED 2X üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklığa sahip.

İki telefon da 2600 nit ekran parlaklığına sahip. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Dolayısıyla iki telefon da dışarıda sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Bu arada Dynamic AMOLED 2X, çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

İki modelin de aynı yenileme hızına sahip olduğunu belirtelim. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin sosyal medyada kaydırma yaparken veya menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir.

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S26'nın Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy S26'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Galaxy S25'te de aynı kamera çözünürlükleri ve diyafram açıklıkları tercih edildi. F harfi ile gösterilen diyafram açıklığı, kamera lensinin içindeki mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini ifade ediyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Böylece düşük ışıkta kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

f/1.8 diyafram açıklığı oldukça geniş bir diyaframdır. Günlük çekimlerde, düşük ışıklı ortamlarda ve gece çekimlerinde sensöre fazla ışık girmesini sağlayarak kaliteli fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Optik yakınlaştırma yapmayı sağlayan telefoto kamerada f/2.4 değeri, gün ışığında portre çekimleri ve uzak nesneleri çekmek için yeterlidir. Ultra geniş açılı kamerada f/2.2 diyafram açıklığı ise standart bir değerdir. Bu açıklık, lense yeterli miktarda ışık girmesini sağlıyor.

Ön kamerada f/2.2 diyafram açıklığı, selfie'ler için ideal bir değerdir. Bu açıklık, yüzü netlerken arka planı biraz bulanık hâle getirebiliyor. Böylece kaliteli selfie'ler çekilebiliyor. Telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabiliyor. Ultra geniş açılı kamera ise geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S26'nın Bataryası Kaç mAh?

Samsung Galaxy S26'da 4.300 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Serinin bir önceki modeli olan Galaxy S25'te ise 4.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu arada iki telefonun da 25W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim.

Üç buçuk saat YouTube videosu izlemek, iki buçuk saat Instagram'da gezinmek, iki saat Subway Surfers oynamak, bir saat PUBG Mobile oynamak, 30 dakika web sitede gezinmek, 30 dakika Temple Run oynamak, iki saat TikTok videosu izlemek aktivitelerinin yer aldığı bir senaryoda Galaxy S26 12 saat 34 dakika, Galaxy S25 ise 10 saat 50 dakika pil ömrü sunuyor.

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S26'nın RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy S26'nın RAM tarafında 12 GB RAM, depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Serinin bir önceki modeli olan Galaxy S25'te de aynı RAM ve depolama seçenekleri mevcut. İki model de hem RAM hem de depolama bakımından ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S26'nın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S25'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 46 bin 554 TL'ye satılıyor. Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 54 bin 999 TL'ye satılıyor. İki telefonun tüm fiyat listesi şu şekilde:

Samsung Galaxy S25 12 GB RAM ve 128 GB depolama: 46 bin 500 TL

46 bin 500 TL Samsung Galaxy S25 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 46 bin 554 TL

46 bin 554 TL Samsung Galaxy S26 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 54 bin 999 TL

54 bin 999 TL Samsung Galaxy S26 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 64 bin 952 TL

Samsung Galaxy S25 mi Galaxy S26 mı Satın Alınmalı?

Bu soruya "şu telefon çok daha iyi" şeklinde cevap vermek oldukça zor çünkü iki telefon da benzer performansa sahip. Günlük kullanımda iki telefonun performans farkını anlamak zor. İki telefon da yoğun efektlere sahip oyunları oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işleri sorunsuz şekilde yerine getirebiliyor. Yalnızca Galaxy S26 bazı oyunlarda daha yüksek FPS'lere ulaşabiliyor.

Galaxy S26, önceki modelden daha uzun pil ömrü sunuyor ancak Galaxy S25'in de pil ömrü gayet yeterli seviyede. Yani iki telefonu da gün içinde sık sık şarj etmek gerekmiyor. Bununla birlikte powerbank'e ihtiyaç duyulmuyor. Bu arada İki telefonun da ekran özelliklerinin aynı olduğunu belirtelim. İki telefon arasında 8 bin 499 TL'lik bir fark mevcut. Dolayısıyla fiyatları da göz önünde bulundurursak Galaxy S25 daha mantıklı olacaktır. Bütçe sıkıntısı yoksa elbette Galaxy S26 tercih edilebilir. Yine de kararın size ait olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

İki telefonun da oyun testlerini ve teknik özelliklerini göz önünde bulundurduğumda ortada büyük bir farkın olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla bu iki telefon arasında kalmış olsam ve bütçem sınırlıysa Galaxy S25'i tercih ederdim. Bu telefon yıllarca sorunsuz bir kullanım deneyimi sunacaktır. Eğer bütçe sorun değilse Galaxy S26'yı satın alırdım.