Taraftar TV APK indirin; canlı maç izleme, canlı TV izleme, dizi ve film izleme, belgesel izleme dahil tüm eğlenceyi Android telefonunuzda yaşayın. Türkiye’nin en kaliteli ücretsiz mobil canlı tv uygulaması Taraftar TV APK indirme bağlantısı ile sunulmaktadır. Android telefonunuza ücretsiz indirerek tüm haber, spor, belgesel, sinema, müzik kanallarını cepten HD, 4K, istediğiniz kalitede izleyebilirsiniz. Bedava canlı maç izleyebileceğiniz bir mobil uygulama arıyorsanız tavsiye ederim.

Mobilden online canlı TV izleme, maç izleme, belgesel izleme denildiğinde akla ilk gelen mobil uygulamalardan biri Taraftar TV. İlk olarak Android için indirilebilir olan ücretsiz mobil canlı tv uygulaması Taraftar TV’de yerel ve ulusal kanalların yayınları bulunuyor. Onlarca kategoride (haber, spor, belgesel, sinema, müzik, çocuk, dini kanallar…) yüzlerce TV kanalını kesintisiz ve donmadan izleyebileceğiniz ender ücretsiz Android uygulamalardan biri.

Taraftar TV Android Uygulaması Özellikleri

Ücretsiz indirme: Tamamen ücretsizdir ve Taraftar TV APK indirme bağlantısıyla hemen indirebilirsiniz.

Özel tasarım: Kaliteli yayınları izleyicileyicilerle buluşturan özel tasarım

Bildirim sistemi: Tüm gelişmelerden anında haberdar edilirsiniz.

Kullanıcı dostu: Düşük boyutu sayesinde telefonda fazla yer kaplamaz, donmaz, kasmaz.

Tam ekran HD yayınlar: Yayınları tam ekranda izleyebilirsiniz.

İnternet dostu: Çok düşük boyutludur ve indirirken mobil internet paketinizden yemez.

SD yayınlar: İnternet bağlantı kalitenize göre düşük kalitede ve yüksek kalitede SD, HD, 4K yayınlanır.

7/24 teknik destek: Uygulama hakkında yorum, görüş ve önerilerinizi her zaman iletebilirsiniz.