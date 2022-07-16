Chiliz (CHZ) Coin nedir, nasıl alınır sorularının yanıtını merak eden kişiler Chiliz Coin fiyatı ne kadar sorusunu da soruyor. Tüm dünyada çok popüler olan kripto para birimine ilişkin detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve söz konusu kripto para birimi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bitcoin ve Ethereum geçtiğimiz yıllarda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Söz konusu iki kripto para çok popüler hâle gelmesinin ardından çok fazla sayıda kripto para birimi piyasaya sürüldü. Bu kripto para birimlerinden bir tanesi de Chiliz Coin'dir.

Kripto para dünyasına adım atmak isteyen çoğu kişi, dünya genelinde çok popüler bir kripto para birimi olan Chiliz Coin'i oldukça merak ediyor. Söz konusu kripto para birimine dair en fazla sorulan soruların başında Chiliz (CHZ) kaç TL sorusu geliyor.

Bu yazıda en fazla merak edilen kripto para birimlerinden bir tanesi olan CHZ'ye dair en fazla merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atarak popüler kripto para birimi hakkında merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Bu yazının yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını belirtelim. Kripto paraların değerlerinin çok hızlı bir şekilde değiştiğini ve sürekli olarak takip etmeniz, araştırma yapmanız gerektiğini unutmayın.

Chiliz Coin Nedir?

Chiliz, Alexander Dreyfus tarafından oluşturuldu. Dreyfus, seyahat ve eğlence endüstrisinde çeşitli yatırımlar yapan bir girişicimdir. Dünya genelinde popüler olan kripto para biriminin kısaltması CHZ'dir.

Ethereum ağı üzerinde oluşturulan Chiliz Coin, 2018 yılında FBG Capital, Binance ve OK Blockcahin Capital'in katılımını içeren özel bir token satışı kapsamında 66 milyon doların üzerinde para toplamayı başardı. CHZ, bu coin arzında büyük başarı elde etti.

Chiliz, spor tutkunu olan insanların taraftarı oldukları takımlarıyla benzersiz deneyimler yaşamasına olanak tanıyan bir kripto para birimidir. CHZ, taraftarlar ve spor takımları arasında doğrudan etkileşim sağlamak için blok zinciri teknolojisinden yararlanıyor.

Popüler kripto para birimi olan Chiliz, taraftar tokenları (fan token) satın alabilmek için kullanılabiliyor. Yani taraftarlar CHZ'yi kullanarak favori takımlarının taraftar tokenını satın alabilirler. Taraftar tokenları, Chiliz deneyimini üst seviyeye taşıyan Sosyos aracılığı ile alınabiliyor.

Sosyos platformunda Barcelona, Milan, Roma, Manchester City, Galatasaray, Alanyaspor, Trabzonspor, Napoli gibi futbol takımlarının yanı sıra Navi gibi e-spor takımları da dahil olmak üzere pek çok takım yer alıyor.

Chiliz ile ortaklık kuran takımlar, taraftar tokenlarını satın alan kişilere çeşitli avantajlar sağlıyor. Takımlar, fan token sahiplerine stadyum isimleri, yeni forma tasarımları, kutlama şarkıları dahil olmak üzere pek çok konu hakkında kararlar sunabilir. Böylelikle fan token alan kişilerin çeşitli konular hakkında etkisi olabilir.

CHZ'den önce taraftarlar favori takımları ile yalnızca maç izleyerek ya da takım tarafından sunulan ürünleri satın alarak etkileşim kurabiliyordu. Chiliz ile beraber taraftar ile takım arasındaki etkileşim önemli ölçüde arttı. Böylelikle sporseverler ile takımlar arasındaki bağ daha da güçlendi.

Söz konusu kripto para birimi, takımların bazı konularda karar vermek ve bazı avantajlar sunmak için taraftarlarıyla etkileşime geçebilmesi için bir yol sunuyor. CHZ, bu imkânları sunarken aynı zamanda takımların para kazanmalarına da imkân tanıyor.

Dünya çapında çok popüler bir kripto para birimi olan Chilin, Proof of Authority (PoA) algoritmasına sahiptir. Mediarex Group'un bir parçası olarak varlığını sürdüren Chiliz şirketi, blok zinciri ve kripto para birimi üzerindeki çalışmalarına 2018 yılında başladı. İlk ortakları arasında Juventus Turin futbol takımı yer aldı.

Söz konusu futbol kulübünün taraftar tokenı ilk kez 2019 yılının aralık ayında takas edilmesine izin verdi. Ardından Socios pek çok kulüp ile ortaklık kurdu. Şu anda futbol ve e-spor dahil olmak üzere pek çok takım ile ortaklık bulunuyor.

Chiliz (CHZ) Kaç TL?

CoinMarketCap'e göre 1 CHZ'nin değeri şu anda 1,84 TL seviyesinde ancak fiyat her an değişkenlik gösterebiliyor. Son 24 saatte Chiliz isimli kripto para biriminin fiyatı en düşük 1,81 TL, en yüksek 1,89 TL oldu.

Chiliz Coin Nasıl Alınır?

Chiliz sunan kripto para borsasını ziyaret edin.

Kripto para platformunda hesap oluşturun.

Hesabınıza para yatırın.

CHZ'yi satın alın.

Yukarıda taraftarlar ile kulüpler arasındaki etkileşimin artmasına imkân tanıyan kripto para birimini satın alabilmek için hangi adımları uygulamanız gerektiği yer alıyor. Listede bulunan adımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Chiliz Sunan Kripto Para Borsasını Ziyaret Edin

Öncelikle Chiliz dahil olmak üzere herhangi bir kripto para birimini satın alabilmek için bir kripto para borsasına ihtiyacınız var. Günümüzde çok sayıda kripto para platformu bulunuyor. Bu platformlar çeşitli kripto para birimleri sunuyor.

CHZ kısaltmasına sahip kripto para biriminin satın alınabilmesine olanak tanıyan bir kripto para borsasını ziyaret edin. Platformun güvenilir olduğundan emin olun. Eğer platform güvenilir değilse ve kötü niyetli biri tarafından kurulduysa dolandırılma ihtimaliniz mevcut. Bu sebepten ötürü platformu iyi bir araştırma yapmanız gerektiğinin altını çizelim.

2. Kripto Para Platformunda Hesap Oluşturun

Chiliz kripto para birimini sunan ve oldukça güvenilir bir kripto para borsası bulduktan sonra bir sonraki adım hesap oluşturmaktır. Bir kripto para birimini satın alabilmek için kripto para hizmeti üzerinden hesap oluşturmanız gerekiyor.

3. Hesabınıza Para Yatırın

Kripto para satın alma işleminin üçüncü adımında ise oluşturulan hesaba para yatırmak yer alıyor. Elinizdeki parayı kripto para birimine yatırmak için hesabınıza para yatırmalısınız. Bu işlem, platformdan platforma değişiklik gösterse de para yatırma adımları benzerdir.

4. CHZ'yi Satın Alın

Hesabınıza para yatırdıktan sonra artık CHZ satın alabilirsiniz. Bunun için kripto para platformunda yer alan arama butonuna kripto para biriminin adını yazarak aratabilirsiniz. Daha sonra söz konusu kripto para birimini satın alabilirsiniz.

Bu yazıda CHZ nedir sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Chia Coin nedir, nasıl alınır sorularını cevapladığımız yazımıza da göz atabilirsiniz.