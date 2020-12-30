Gain TV Nasıl Kullanılır? Gain TV Dizileri, Filmleri ve İçerikleri Neler?

Kullanıcılara özel yayın akışı sunarak yenilikçi, eğitici ve eğlendirici kısa videoları bünyesinde toplamayı hedefleyen Gain TV, kısa bir süre önce hayatımıza dahil oldu. Bu yazımızda yeni nesil içerik platformu hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik. Peki ama Gain TV nedir ve nasıl kullanılır? Gain TV dizileri, filmleri ve içerikleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar!

Gain Nedir?

Gain size özel yayın akışı sunan; yenilikçi, eğitici ve eğlendirici kısa videoların yer aldığı yeni nesil içerik platformudur. Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra, günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yayın akışlarını bu servisten görüntüleyebilirsiniz.

Gain Nasıl Kullanılır?

App Store / Play Store üzerinden uygulamayı indirin.

Aşağıda yer alan Hesabın Yok mu? Kaydol butonuna basın.

butonuna basın. Gerekli adımları tamamlayın.

Gain hesabı açmak ve servisi kullanmak tamamı ile ücretsiz olduğundan, herhangi bir ödeme yapmanız gerekmiyor. Tabii ki ilerleyen dönemlerde bu politika değişiklik gösterebileceği için en doğru bilgi için uygulama açıklamasını ve yayıncının duyurularını kontrol edin.

Gain Dizileri Listesi

The Collapse

Beni Kendimden Koru

Benim Tuhaf Ailem

Gain Filmleri Listesi

Ausstieg Rechts

Gerry's Garden

Cocodrillo

Quiet On Set

Enough

I Follow You

Sevinç Vesaire

Kamyon

How To Survive A Break Up

Cru

Prawn

La Queue

Love is Blind

Sophia World

Hashtag

Face Swap

The Ocean Maker

Dollmaker

Timothy

Kutlama

Ablam

Akide

Gain Programları Listesi

661

İstanbul Hesabı

TuzBiber

IGN

Cep Hikayeleri

Türkiye'nin İnsanları

Dertleşme

Ve Hayatım Değişti

Vay Canına Sayın Seyirciler

Gain Spor Programları Listesi

1 Dakikada Spor Gündemi

Gole Bak: Premier Lig

Gole Bak: Bundesliga

Futbolun En Büyük Sahnesi

Efsane Takımlar

Meraklısı Zaten Uyumaz: NBA

Gain Haber Programları Listesi

Son 24 Saatte Türkiye

Mirgün Cabas Canlı

Son 24 Saatte Dünya

Gain Belgeselleri Listesi

Ele Güne Karşı

Şokopop

Vice

Gain Müzikleri Listesi