The Fear 2 : Creepy Scream House, ilk Android platformuna çıkış yapan yerli yapım korku oyunu. Görsellerinin yanında atmosferiyle büyüleyen mobil korku oyununda ailesini şeytanın elinden kurtarmak için mücadele veren bir adamın yerine geçiyorsunuz. Korkuyu iliklerinizde hissedeceğiniz bu oyunu gece vakti yalnız başınıza ve kulaklık takılı oynamanızı tavsiye ediyorum. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve Türkçe!

Mobil platformda görsellik, ses, oynanış kısacası her yönüyle kaliteli bir korku oyunu bulmak zor. Türünün en iyisi diyebileceğim The Fear’ı henüz oynamadıysanız öncelikle onu oynayıp bitirmenizi, ardından da The Fear 2’ye geçmenizi öneririm. İlki 5 milyondan fazla indirmeye ulaşan korku oyununun ikincisi The Fear 2 : Karabasan Vahşet Evi adıyla karşımıza çıkıyor. Serinin ikinci oyununda eski karısı tarafından rahat bırakılmayan bir adamın kabus dolu anlarına tanıklık ediyorsunuz. Yeni karısı ve kızıyla mutlu mesut yaşamaması için rüyalarına girmenin de ötesine geçen Martha’yı durdurmasına yardımcı oluyorsunuz. Geceleri varlığını hissettirmekle kalmayıp direkt odanızda yatağınızın başında veya odalarda direkt karşınıza çıkan bu şeytanla şimdi yüzleşme zamanı!

The Fear 2 : Creepy Scream House Özellikleri: