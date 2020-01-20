Orta çağda gerçekleşen aksiyon ve macera dolu bir savaş hikayesinde rol alarak efsanevi bir şövalye karakterini oynayacağınız ve zorlu görevler üstleneceğiniz The Great Tournament, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Metin ve görsel tabanlı grafiklerden oluşan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sürükleyici bir savaş hikayesinde üzerinize düşen görevleri yerine getirerek aksiyon dolu anlar yaşamak ve büyük turnuvada yer alarak nefes kesen bir savaşa katılmaktır.

Efsanevi bir şövalyeyi yöneterek diyaloglardan ve görsellerden oluşan zorlu bölümlerde çeşitli görevler üstlenecek ve ok atma, kılıç sallama gibi tehlikeli yarışlarda bulunacaksınız.

Oyunda toplam 180.000 kelime yer almaktadır. Ayrıca aksiyona doyacağınız yüzlerce hikaye ve bölüm bulunmaktadır. Ortaçağ efsanelerinde olan güçlü bir şövalyeyi kontrol ederek nefes kesen savaşlara katılacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyuncularla ücretsiz olarak buluşan The Great Tournament, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen eğlenceli bir oyundur.