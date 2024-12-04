Indiana Jones and the Great Circle Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Indiana Jones and the Great Circle sistem gereksinimleri, yeni Indiana Jones oyununda kasma ve donma sorunu yaşanmaması için hangi donanım parçalarının gerekli olduğunu gösteriyor. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor?

Indiana Jones and the Great Circle'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyuna dair merak edilen detaylar!

Indiana Jones and the Great Circle Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci :Intel Core i7-10700K 3.8 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz veya daha iyisi

:Intel Core i7-10700K 3.8 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz veya daha iyisi RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB / AMD Radeon RX 6600 8 GB / Intel Arc A580

: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB / AMD Radeon RX 6600 8 GB / Intel Arc A580 Grafik Ayarları : Düşük

: Düşük Çözünürlük : 1080p

: 1080p FPS: 60 FPS

Indiana Jones and the Great Circle Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i7-12700K 3.6 GHz / AMD Ryzen 7 7700 3.8 GHz veya daha iyisi

: Intel Core i7-12700K 3.6 GHz / AMD Ryzen 7 7700 3.8 GHz veya daha iyisi RAM : 32 GB

: 32 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12 GB / AMD Radeon RX 7700XT 12 GB

: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12 GB / AMD Radeon RX 7700XT 12 GB Grafik Ayarları : Yüksek

: Yüksek Çözünürlük : 1440p

: 1440p FPS: 60 FPS

Indiana Jones and the Great Circle Ultra Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i7-13900K 3.0 GHz / AMD Ryzen 7 7900X 4.7 GHz veya daha iyisi

: Intel Core i7-13900K 3.0 GHz / AMD Ryzen 7 7900X 4.7 GHz veya daha iyisi RAM : 32 GB

: 32 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB / AMD Radeon RX 7900XT 20 GB

: NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB / AMD Radeon RX 7900XT 20 GB Grafik Ayarları : Ultra

: Ultra Çözünürlük : 4K

: 4K FPS: 60 FPS

Indiana Jones and the Great Circle Kaç GB?

Indiana Jones and the Great Circle oyununun yüklenebilmesi için en az 120 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı pratik şekilde artırabilirsiniz.

Indiana Jones and the Great Circle Fİyatı

Indiana Jones and the Great Circle PC fiyatı: Steam'de 42,99 dolar

Steam'de 42,99 dolar Indiana Jones and the Great Circle Xbox fiyatı: 2.050 TL (İlk günden Game Pass'e eklenecek.)

2.050 TL (İlk günden Game Pass'e eklenecek.) Indiana Jones and the Great Circle PlayStation fiyatı: Henüz açıklanmadı.

Indiana Jones and the Great Circle Çıkış Tarihi

Indiana Jones and the Great Circle 9 Aralık 2024 tarihinde PC ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak. Oyunun PlayStation 5 sürümü ise 2025 yılının ilk veya ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

Yeni Indiana Jones oyunu için belirlenen sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.