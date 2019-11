Mobil rol oyunlarına olan ilgi gün geçtikçe artmaya devam ederken yeni oyunlarda lansmana çıkmaya devam ediyor.

Mini Battlegrounds’un geliştiricisi ve yayıncısı olan Shanghai Islands of Adventure Infotech Co.,Ltd mobil rol oyunu olan The Last Crusaders ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Mobil platformda oyunculara ikinci oyununu sunan geliştirici ekip The Last Crusaders ile tatmin etmiş gibi görünüyor.

Anime tarzındaki içerikleri ve oynanış yapısı ile oyunculara stratejik bir yaklaşım sunan yapım benzersiz bir karakter yapısına sahip. Oyuncular seçtikleri karakterler ile savaşlara katılacak, savaşlar sonrasında kazanılan puanlar ile onları geliştirebilecek ve daha etkili bir hale gelebilecekler.

Yeni becerilerin, sınıfların ve karakterlerin yer aldığı yapımda oyuncular ordunun beyni olarak görev yapacak ve savaşlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacaklar.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olan The Last Crusaders 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.