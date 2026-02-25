Dünyanın En İyi 10 Oyunu listesini hazırlamak, bizler için epey zorlayıcı oldu. Çünkü "en iyi" kavramı herkes için değişebilir. Kimimiz için en iyi oyun nostaljik bir 8-bit macerayken diğerimiz için en iyi grafiklere sahip sahip devasa bir açık dünyadır.

Bu listeyi hazırlarken oyunların sadece sahip oldukları grafikleri, satış rakamlarını veya metacritic puanlarını baz almadık. Genel kitleye hitap eden, hem oynanışı hem de hikayesiyle uzun süredir hayranlarını kendine bağlamayı başaran oyunları listemize dahil ettik. İşte bize göre dünyanın en iyi 10 oyunu!

Dünyanın En İyi 10 Oyunu

1. Stardew Valley

Listeye, en tehlikeli oyunlardan biriyle başlıyoruz. Tehlikeli dememizin sebebi "birkaç saat daha oynarım" diyerek sabahlama ihtimalinizin çok yüksek olması. En iyi indie oyunlar arasında gösterilen Stardew Valley, özetle; dedenizden kalan eski bir çiftliği adam etme hikayesini anlatıyor.

Bu oyun basit bir çiftçilik simülasyonu gibi görünsede; kasaba halkıyla kurduğunuz ilişkiler, madenlerde savaşmanız gibi çeşitli detaylarıyla diğerlerinden ayrılıyor. Eğer günlük hayatın stresinden kurtulmak için bir oyun arıyorsanız, Stardew Valley sizin için biçilmiş bir kaftan.

2. Resident Evil 4

Capcom'un efsanelerinden olan Resident Evil 4'de korku ve aksiyon türünün mükemmel bir şekilde nasıl harmanlandığına şahitlik ediyoruz. Ayrıca, bu oyunda omuz üstü kamera açısı ilk defa kullanılarak TPS türüne yeni bir soluk getirildi.

Tüm zamanların en iyi TPS oyunları arasına girmeyi başaran Resident Evil, Ajan Leon S. Kennedy'nin, ABD Başkanın kızını kurtarmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor. Atmosferi ve hikayesiyle günümüzde bile birçok hayranı tarafından tekrar tekrar oynanmayı hak ediyor.

3. Mass Effect 2

Mass Effect'in devam oyunu olan Mass Effect 2, en iyi bilim kurgu oyunları listesi yapılacak olsaydı kesinlikle o listeye girmeyi başarırdı. BioWare'in ustalık eserlerinden olan bu yapım, gerek hikayesi gerek oyun içinde yaptığımız seçimlerin sonuçlarıyla bizleri kendine derinden bağlıyor.

4. The Last of US Remastered

Bir oyun sizi ağlatabilir mi? Cevabımız, evet. Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan The Last of US, zombilerin cirit attığı post-apokaliptik bir evrende geçse de aslında insan doğası ve ebeveynlik üzerine yazılmış en duygusal hikayeli oyunlardan biridir.

5. God of War (2018)

Yunan mitolojisinin içinden geçen öfkeli savaş tanrımız Kratos, bu seride karşımıza İskandinav panteonunda çıkıyor. Ancak diğer oyunlardan bir farkla; Kratos'umuz artık sorumlulukları olan bir baba. Kratos ile oğlu Atreus arasındaki baba-oğul ilişkisinin gelişimi ve oyunun genel aksiyonlu yapısı oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor.

Ayrıca God of War, tek plan çekim tekniği ile sinematik anlatımda bir çığır açtı.

6. Grand Theft Auto V

Çıkışından uzun yıllar geçmesine rağmen GTA V, hâlâ en iyi açık dünya oyunlarının zirvesinde yer alıyor. Los Santos'un kaos dolu sokaklarında Michael, Trevor ve Franklin ile yaşadığımız maceralar unutulmaz anılarımız arasına giriyor. Yapabileceklerinizin sınırının olmadığı bu yapım, en iyi sandbox deneyimlerinden birini sunuyor.

7. The Witcher 3: Wild Hunt

2015 yılında CD Projekt RED'in piyasaya sürdüğü bu baş yapıt, RPG oyun türünde çıtayı arşa çıkardı. Canavar avcısı Geralt ile maceraya çıktığımız The Witcher 3, ana hikayesinden, en basit yan görevine kadar birçok oyuncuya eğlenceli dakikalar sunmayı başardı. Bizler için bu yapım, grafiklerinden müziklerine kadar kusursuz bir başyapıt.

8. Elden Ring

Elden Ring, FromSoftware'in "nasıl zor bir açık dünya oyunu yaparız?" düşüncesinden doğmuş bir yapım. Elden Ring, oyun içerisinde size nereye gideceğinizi gösteren oklar veya harita işaretleri vermez tam olarak sizin bilinmezliğin ortasına bırakır. Her köşesinde bir sır her mağarasında epik bir boss barındıran bu yapım en iyi soulslike oyun deneyimlerinden birini sunuyor.

9. Red Dead Redemption 2

Rockstar Games tarafından yayınlanan Red Dead Redemption 2, vahşi batının son günlerinde ana karakterimiz Arthur Morgan'ın hikayesini konu alıyor. Yavaş ilerleyen hikayesine rağmen sizi içine çeken dünyası ve inanılmaz grafikleriyle RDR 2, video oyunlarının teknik ve görsel açıdan ulaştığı zirveyi temsil ediyor.

10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Dünyanın en iyi 10 oyunu listemizin zirvesinde The Legend of Zelda: Breath of the Wild bulunuyor. Serinin 17. oyunu olan bu yapım, oyuncuyu yaratıcılığı ile başbaşa bırakıyor. Sunduğu eşsiz macera deneyimiyle var olan en iyi oyunlar arasında yer alıyor.

Bizim listemiz bu şekilde. Peki, sizin kişisel listenizin en iyi 10 oyunu ne? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!