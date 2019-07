Hem Android hem de İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak oynanan The Wonder Stone mobil strateji oyunları arasında yer alan The Wonder Stone ile aksiyon dolu anlar yaşayacağız.

CookApps imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular kartlarla savaşlara katılacaklar. Seçilen kartlar ile düşmanlara karşı stratejik hamleler yapacak ve ilerlemeye çalışacağız. Gerçek zamanlı olarak savaşlara katılacağımız oyunda birbirinden farklı kahramanlar yer alacak.

Oyun içerisinde yer alan tüm kartlarda farklı kahramanlar yer alacak. Bu kahramanlarında birbirlerine göre farklı özellikleri ve yetenekleri yer alacak. Oyuncular seçtikleri kahramanlar ile rakiplerine karşı mücadele edecek ve savaşları kazanmaya çalışacağız.

Rengarenk bir atmosfere sahip olan oyunda heyecan en üst seviyede karşımıza çıkacak. The Wonder Stone şuanda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.