DC Filmleri İzleme Sırası Nedir? (2023)
Kronolojik sıralamaya ve çıkış tarihine göre DC filmleri izleme sırası nasıl olmalı? DC filmleri hangi sırayla izlenir? İşte merak edilen soruların yanıtı!
DC filmleri izleme sırası, DC Genişletilmiş Evreni'ne giriş yapmak isteyen kişiler için büyük bir öneme sahip çünkü filmler arasında bağlantı bulunuyor ve bu da hikâyeye etki ediyor. Yani hikâyeyi tam anlamıyla anlayabilmek için filmleri kronolojik sırayla izlemeniz gerekiyor.
2023 yılında DC izleme sırası biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bunun sebebi ise bu zamana kadar çok sayıda yapımın vizyona girmesidir. Eğer DC Genişletilmiş Evreni'nde yer alan filmlerin hangi sırayla izlenmesi gerektiğini merak ediyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.
DC Filmleri İzleme Sırası Nasıl Olmalı?
- Wonder Woman
- Wonder Woman 1984
- Man of Steel
- Batman v Superman: Dawn of Justice
- Suicide Squad
- Justice League
- Zack Snyder’s Justice League
- Aquaman
- Shazam!
- Birds of Prey
- Shazam! Fury of the Gods
- The Suicide Squad
- Black Adam
Yukarıda DC Genişletilmiş Evreni'ndeki filmleri kronolojik sıraya göre listeledik. Listedeki yapımlara dair detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Çıkış Tarihine Göre DC Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
- Man of Steel (2013)
- Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
- Suicide Squad (2016)
- Wonder Woman (2017)
- Justice League (2017)
- Aquaman (2018)
- Shazam! (2019)
- Birds of Prey (2020)
- Wonder Woman 1984 (2020)
- Zack Snyder’s Justice League (2021)
- The Suicide Squad (2021)
- Black Adam (2022)
- Shazam! Fury of the Gods (2023)
Wonder Woman
- IMDb Puanı: 7,4
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright ve dahası
2017 yılında vizyona giren Wonder Woman, yıkıcı savaşı durdurmaya çalışan Diana'nın hikâyesini konu alyıor. Yönetmenliğini Patty Jenkins'in üstlendiği 2 saat 21 dakika uzunluğunda. Başarılı filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.
Wonder Woman 1984
- IMDb Puanı: 5,4
- Yaş Sınırı: 13A
- Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig ve dahası
Diana, müzede çalışırken doğaüstü güçler içeren gizemli eser bulur. Eserin sahip olduğu bu güçler mucizelerin yanı sıra ciddi bir tehlikeyi de birlikte getirir. 2020 yılında vizyona giren başarılı film 2 saat 31 dakika uzunluğunda.
Man of Steel
- IMDb Puanı: 7,1
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon ve dahası
Kötü niyetli bir generalin Dünya'yı yok etme planı yapması sonucunda Clark Cent harekete geçer. 2013 yılında vizyona giren film 2 saat 22 dakika uzunluğunda.
Batman v Superman: Dawn of Justice
- IMDb Puanı: 6,4
- Yaş Sınırı: 13A
- Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams ve dahası
En iyi Henry Cavill filmleri arasında yer alan Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman v Superman: Adaletin Şafağı) filminde Batman ve Superman karşı karşıya gelir. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz film 2 saat 31 dakika uzunluğunda.
Suicide Squad
- IMDb Puanı: 5,9
- Yaş Sınırı: 15+
- Oyuncular: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie ve dahası
Bir görev karşılığında hapishaneden çıkarılan tehlikeli kişilerin macerasını konu alıyor. 2 saat 3 dakika uzunluğundaki Filmde Harley Quinn'den Deadshot'a kadar pek çok karakter mevcut.
Justice League
- IMDb Puanı: 6,1
- Yaş Sınırı: 13A
- Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams ve dahası
Oldukça tehlikeli düşmana karşı Batman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman olmak üzere pek çok süper kahraman iş birliği yapar. 2017 yılında çıkan film 2 saat uzunluğunda.
Zack Snyder’s Justice League
- IMDb Puanı: 8,0
- Yaş Sınırı: 16+
- Oyuncular: Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot ve dahası
2021 yılında HBO Max isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan Zack Snyder's Justice League, gezegeni tehdit eden düşmana karşı bir grup süper kahraman bir araya gelir.
Aquaman
- IMDb Puanı: 6,8
- Yaş Sınırı: 13A
- Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe ve dahası
2018 yılında çıkan Aquaman, Atlantis kralının savaş açmasını önlemek zorunda kalan Arthur Curry isimli süper kahramanın hikâyesini konu alıyor. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz film 2 saat 23 dakika uzunluğunda.
Shazam!
- IMDb Puanı: 7,0
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel ve dahası
DC filmleri izleme sırası listesinde yer alan Shazam! isimli film, süper kahramana dönüşen bir gencin maceralarını konu alıyor. 2019 yılında vizyona giren başarılı yapım 2 saat 11 dakika uzunluğunda.
Birds of Prey
- IMDb Puanı: 6,0
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Margot Robbie, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead ve dahası
Harley Quinn, Joker'den ayrıldıktan sonra BlackC anary, Huntress ve Renee Montoya'nın yer aldığı ekibe dahil olur. 1 saat 49 dakika uzunluğundaki film 2020 yılında çıktı.
Shazam! Fury of the Gods
- IMDb Puanı: 6,2
- Yaş Sınırı: PG-13
- Oyuncular: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer ve dahası
2023 yılında vizyona giren Shazam! Fury of the Gods (Shazam! Tanrıların Öfkesi), süper kahraman Shazam ve arkadaşlarının maceralarını anlatıyor. Film 2 saat 10 dakika uzunluğunda.
The Suicide Squad
- IMDb Puanı: 7,2
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena ve dahası
Corto Maltese adasına bırakılan Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker ve diğer suçluların verilen görevi yerine getirmesi gerekir. Yönetmenliğini ve senaristliğini James Gunn'ın üstlendiği film 2 saat 12 dakika uzunluğunda.
Black Adam
- IMDb Puanı: 6,3
- Yaş Sınırı: 10+
- Oyuncular: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan ve dahası
2022 yılında vizyona giren film, binlerce yılın ardından özgür kalan anti kahraman Black Adam'ın maceralarını konu alıyor. En iyi Dwayne Johnson filmleri arasında yer alan Black Adam, 2 saat 5 dakika uzunluğunda.
Bu yazıda kronolojik sıraya ve çıkış tarihine göre DC filmleri izleme sırası nedir sorusunu yanıtladık. Ayrıca DC Genişletilmiş Evreni'nde yer alan yapımlara dair merak edilen detayları açıkladık.
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