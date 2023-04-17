DC Filmleri İzleme Sırası Nedir? (2023)

DC filmleri izleme sırası, DC Genişletilmiş Evreni'ne giriş yapmak isteyen kişiler için büyük bir öneme sahip çünkü filmler arasında bağlantı bulunuyor ve bu da hikâyeye etki ediyor. Yani hikâyeyi tam anlamıyla anlayabilmek için filmleri kronolojik sırayla izlemeniz gerekiyor.

2023 yılında DC izleme sırası biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bunun sebebi ise bu zamana kadar çok sayıda yapımın vizyona girmesidir. Eğer DC Genişletilmiş Evreni'nde yer alan filmlerin hangi sırayla izlenmesi gerektiğini merak ediyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

DC Filmleri İzleme Sırası Nasıl Olmalı?

Wonder Woman

Wonder Woman 1984

Man of Steel

Batman v Superman: Dawn of Justice

Suicide Squad

Justice League

Zack Snyder’s Justice League

Aquaman

Shazam!

Birds of Prey

Shazam! Fury of the Gods

The Suicide Squad

Black Adam

Yukarıda DC Genişletilmiş Evreni'ndeki filmleri kronolojik sıraya göre listeledik. Listedeki yapımlara dair detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çıkış Tarihine Göre DC Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam! (2019)

Birds of Prey (2020)

Wonder Woman 1984 (2020)

Zack Snyder’s Justice League (2021)

The Suicide Squad (2021)

Black Adam (2022)

Shazam! Fury of the Gods (2023)

Wonder Woman

IMDb Puanı : 7,4

: 7,4 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright ve dahası

2017 yılında vizyona giren Wonder Woman, yıkıcı savaşı durdurmaya çalışan Diana'nın hikâyesini konu alyıor. Yönetmenliğini Patty Jenkins'in üstlendiği 2 saat 21 dakika uzunluğunda. Başarılı filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Wonder Woman 1984

IMDb Puanı : 5,4

: 5,4 Yaş Sınırı : 13A

: 13A Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig ve dahası

Diana, müzede çalışırken doğaüstü güçler içeren gizemli eser bulur. Eserin sahip olduğu bu güçler mucizelerin yanı sıra ciddi bir tehlikeyi de birlikte getirir. 2020 yılında vizyona giren başarılı film 2 saat 31 dakika uzunluğunda.

Man of Steel

IMDb Puanı : 7,1

: 7,1 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon ve dahası

Kötü niyetli bir generalin Dünya'yı yok etme planı yapması sonucunda Clark Cent harekete geçer. 2013 yılında vizyona giren film 2 saat 22 dakika uzunluğunda.

Batman v Superman: Dawn of Justice

IMDb Puanı : 6,4

: 6,4 Yaş Sınırı : 13A

: 13A Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams ve dahası

En iyi Henry Cavill filmleri arasında yer alan Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman v Superman: Adaletin Şafağı) filminde Batman ve Superman karşı karşıya gelir. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz film 2 saat 31 dakika uzunluğunda.

Suicide Squad

IMDb Puanı : 5,9

: 5,9 Yaş Sınırı : 15+

: 15+ Oyuncular: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie ve dahası

Bir görev karşılığında hapishaneden çıkarılan tehlikeli kişilerin macerasını konu alıyor. 2 saat 3 dakika uzunluğundaki Filmde Harley Quinn'den Deadshot'a kadar pek çok karakter mevcut.

Justice League

IMDb Puanı : 6,1

: 6,1 Yaş Sınırı : 13A

: 13A Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams ve dahası

Oldukça tehlikeli düşmana karşı Batman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman olmak üzere pek çok süper kahraman iş birliği yapar. 2017 yılında çıkan film 2 saat uzunluğunda.

Zack Snyder’s Justice League

IMDb Puanı : 8,0

: 8,0 Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot ve dahası

2021 yılında HBO Max isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan Zack Snyder's Justice League, gezegeni tehdit eden düşmana karşı bir grup süper kahraman bir araya gelir.

Aquaman

IMDb Puanı : 6,8

: 6,8 Yaş Sınırı : 13A

: 13A Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe ve dahası

2018 yılında çıkan Aquaman, Atlantis kralının savaş açmasını önlemek zorunda kalan Arthur Curry isimli süper kahramanın hikâyesini konu alıyor. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz film 2 saat 23 dakika uzunluğunda.

Shazam!

IMDb Puanı : 7,0

: 7,0 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel ve dahası

DC filmleri izleme sırası listesinde yer alan Shazam! isimli film, süper kahramana dönüşen bir gencin maceralarını konu alıyor. 2019 yılında vizyona giren başarılı yapım 2 saat 11 dakika uzunluğunda.

Birds of Prey

IMDb Puanı : 6,0

: 6,0 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Margot Robbie, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead ve dahası

Harley Quinn, Joker'den ayrıldıktan sonra BlackC anary, Huntress ve Renee Montoya'nın yer aldığı ekibe dahil olur. 1 saat 49 dakika uzunluğundaki film 2020 yılında çıktı.

Shazam! Fury of the Gods

IMDb Puanı : 6,2

: 6,2 Yaş Sınırı : PG-13

: PG-13 Oyuncular: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer ve dahası

2023 yılında vizyona giren Shazam! Fury of the Gods (Shazam! Tanrıların Öfkesi), süper kahraman Shazam ve arkadaşlarının maceralarını anlatıyor. Film 2 saat 10 dakika uzunluğunda.

The Suicide Squad

IMDb Puanı : 7,2

: 7,2 Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena ve dahası

Corto Maltese adasına bırakılan Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker ve diğer suçluların verilen görevi yerine getirmesi gerekir. Yönetmenliğini ve senaristliğini James Gunn'ın üstlendiği film 2 saat 12 dakika uzunluğunda.

Black Adam

IMDb Puanı : 6,3

: 6,3 Yaş Sınırı : 10+

: 10+ Oyuncular: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan ve dahası

2022 yılında vizyona giren film, binlerce yılın ardından özgür kalan anti kahraman Black Adam'ın maceralarını konu alıyor. En iyi Dwayne Johnson filmleri arasında yer alan Black Adam, 2 saat 5 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda kronolojik sıraya ve çıkış tarihine göre DC filmleri izleme sırası nedir sorusunu yanıtladık. Ayrıca DC Genişletilmiş Evreni'nde yer alan yapımlara dair merak edilen detayları açıkladık.