Total Party Kill, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunudur.

Platform oyunu tarzında bir oynanışa sahip olan Total Party Kill, birbirinden zorlu bölümleri ve parkurları geçmek için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Retro tarz piksel grafikleriyle ön plana çıkan oyunda 3 farklı kahramanı kontrol ediyor ve bölümleri geçiyorsunuz. Yeteneklerinizi sonuna kadar kullanmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zihin büken bulmacaların ve zorlu parkurların yer aldığı oyunda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi söyleyebileceğim Total Party Kill, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun.

Total Party Kill oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.