Voice Recorder uygulaması ile Android cihazlarınızda gelişmiş bir ses kaydetme uygulamasına sahip olabilirsiniz.

Android cihazlarda yerleşik olarak bulunan ses kayıt uygulamaları genellikle kayıt ve paylaşım gibi temel özellikler sunuyor. Bunun yerine daha gelişmiş özelliklere sahip bir uygulama arıyorsanız sizlere Voice Recorder uygulamasını tavsiye edebilirim. Yüksek kalitede ses kayıt imkanı sunan uygulamada MP3 veya OGG biçimlerinde kayıt alabiliyorsunuz. Temel oynatma seçeneklerinin dışında dosyalarınızı sosyal medyada, mesajlaşma uygulamalarında veya e-posta eklerinde paylaşabilmenize olanak sağlayan uygulama gerçekten başarılı sonuçlar veriyor diyebilirim.

8-44 kHz aralığında ayarlanabilir örnekleme hızıyla ses kaydedebileceğiniz Voice Recorder, ekran kapalı olsa bile arka planda ses kaydedebilme özelliğine sahip. Kayıtlarınızı kırpma, birleştirme gibi imkanlar da sunan uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulama özellikleri