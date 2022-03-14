Hesap Makinesi+, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir hesap makinesi uygulamasıdır.

Volkan Yılmaz - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hesap Makinesi+, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir hesap makinesi uygulamasıdır. Matematiksel hesaplamalar yapmaya imkan veren uygulama, akıllı telefonları adeta bir hesap makinesi haline getiriyor.

Temel olarak bir hesap makinesinin tüm özelliklerini barındıran uygulama, yapılan işlemlerin tam olarak göstererek büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca yaptığınız işlemleri daha sonra da görebilmeniz için hafızasına kaydederek, daha sonra kullanabilmenize imkan sağlıyor. Bazı hesap makinelerinde hatalı bir işlemi sildiğiniz zaman tüm işlemler kayboluyor, ancak bu uygulamada geri butonunu kullanarak kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Sonucu uzun bir sayı olan işlemlerde, basamaklar arasına virgül ekleyerek okunması daha kolay hale getirilen uygulamada, ileri matematik işlemleri fonksiyonları için, hafızaya kaydet butonlarını kaldırarak yerine bu fonksiyonları ekleyerek hesaplamalarınıza devam edebiliyorsunuz.

Kolay ve anlaşılır arayüzü sayesinde günlük hesaplamalarınızı bu uygulama sayesinde kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Android işletim sistemli cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.