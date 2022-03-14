Hesap Makinesi+
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17,351
- DOSYA BOYUTU 0.24 MB
- Üretici Richard Walters
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Hesap Makinesi+, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir hesap makinesi uygulamasıdır.
Hesap Makinesi+, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir hesap makinesi uygulamasıdır. Matematiksel hesaplamalar yapmaya imkan veren uygulama, akıllı telefonları adeta bir hesap makinesi haline getiriyor.
Temel olarak bir hesap makinesinin tüm özelliklerini barındıran uygulama, yapılan işlemlerin tam olarak göstererek büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca yaptığınız işlemleri daha sonra da görebilmeniz için hafızasına kaydederek, daha sonra kullanabilmenize imkan sağlıyor. Bazı hesap makinelerinde hatalı bir işlemi sildiğiniz zaman tüm işlemler kayboluyor, ancak bu uygulamada geri butonunu kullanarak kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Sonucu uzun bir sayı olan işlemlerde, basamaklar arasına virgül ekleyerek okunması daha kolay hale getirilen uygulamada, ileri matematik işlemleri fonksiyonları için, hafızaya kaydet butonlarını kaldırarak yerine bu fonksiyonları ekleyerek hesaplamalarınıza devam edebiliyorsunuz.
Kolay ve anlaşılır arayüzü sayesinde günlük hesaplamalarınızı bu uygulama sayesinde kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Android işletim sistemli cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Hesap Makinesi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,634
- DOSYA BOYUTU 3.00 MB
- Üretici Richard Walters
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Hesap Makinesi, Windows Phone için gelişmiş hesap makinesi uygulamasıdır.
Hesap Makinesi, temel, bilimsel, programcı hesap makine türlerinin yanı sıra kur dönüştürücü, birim dönüştürücü işlemlerini yapabildiğiniz bir Windows Phone uygulamasıdır. Ücretsiz sunulan uygulama modern arayüz, kolay kullanım sağlayan büyük butonlara sahiptir. 50 hesaplama işlemini hafızasına alabilen uygulamanın başlıca özellikleri:
- 50’den fazla bilimsel fonksiyon
- 150’den fazla para birimi
- Dönüştürmeler için 26 kategoride 300’den fazla birim
- İstatiksel fonksiyonlar
- Aranabilir sabit, kur ve birim listesi
- Hesaplama geçmişi
- Geri alma fonksiyonu
- Özelleştirilebilir butonlar
- Tema seçimi
- Kopyala/Yapıştır işlevi
- İşlem önceliğini açma veya kapatma
- Canlı kutucuk