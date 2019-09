Kiragames Co tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Water Me Please ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Water Me Please ile çiçekleri sulamaya çalışacağız. Oldukça basit grafik açılarına ve kolay oynanabilir bir yapıda olan oyunda çiçeklere suyun gitmesini sağlayacak kanallar açacak ve onları sulayacağız.

Birbirinden farklı bulmacaların yer aldığı yapımda belirtilen kanal parçalarını doğru bir şekilde birleştirerek çiçeklere suyun gitmesini sağlayacağız. Basitten zora doğru giden onlarca farklu bulmacayı çözerek çiçeklere hayat kazandıracak ve eğlenceli anlar geçireceğiz.

600’den farklı bulmacanın yer aldığı oyunda iki farklı modda yer alacak. Bu modlar kendilerine özgü oynanışlara sahip olacak.

Ücretsiz olaran Android ve iOS platformunda indirilip oynanabilen Water Me Please 500 binden fazla oyuncuya sahip.