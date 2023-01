Papers Please Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Gelmiş geçmiş en iyi indie oyunlarından biri olan Papers Please, indie oyunların yükselişine öncülük eden yapımlardan biri. Oldukça farklı bir oyun olan Papers Please, daha önce hiçbir oyunda deneyimlemediğiniz bir tecrübeyi size yaşatacak.

Bir hikayeye sahip olan Papers Please, farklı sonlara da sahip bir oyun. Aldığınız kararlara göre oyunun sonunu değiştirebileceğiniz bu oyunda sizi oldukça şaşırtıcı sonlar bekliyor. Papers Please hikaye odaklı bir oyun olduğu için İngilicesi iyi olmayan bazı oyuncular oyunu anlamakta zorluk çekiyorlar. Eğer siz de oyunu en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Papers Please Türkçe yama kurarak oyun deneyiminizi artırabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek siz de kolay bir şekilde Papers Please Türkçe yama kurabilirsiniz.

Papers Please Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Yukarıdaki bağlantıdan Papers Please Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Winrar ile dosyaları çıkarın.

ile dosyaları çıkarın. Ardından çıkardığınız tüm dosyaları C:\Program Files(x86)\Steam\SteamApps\common\PapersPlease\loc dizinine kopyalayın. (Oyunu farklı bir dizine kurduysanız orayı seçin.)

dizinine kopyalayın. (Oyunu farklı bir dizine kurduysanız orayı seçin.) Değiştirme işlemini onaylayın.

İşlem tamam. Papers Please Türkçe yama başarıyla bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

Papers Please Nasıl Bir Oyun?

Lucas Pope tarafından geliştirilen ve 3909 tarafından yayınlanan Papers Please 2013 yılında yayınlandı. Piksel art diyebileceğimiz bir görselliğe sahip olan bu oyun hikayesi ile öne çıkan bir yapım.

1982 yılında, Arstotzka isimli bir ülkedeki sıradan bir vize memurunu canlandırdığımız bu oyunda sırasıyla gelen kişilerin evraklarını kontrol ediyoruz ve uygun olan kişileri onaylıyoruz, uygun olmayan kişileri ise reddediyoruz. Son derece kolay bir şekilde başlayan oyunda ilerledikçe işler daha da zorlaşıyor. Değerlendirdiğimiz her kişi başına ödeme aldığımız bu oyunda hem çok hızlı hem de çok dikkatli olmalıyız. Oldukça keyifli bir oynanışı bulunan bu oyun indie oyunlar içerisinde en çok sükse yapmış yapımlardan bir tanesi.

Papers Please Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Siz indie oyunları seviyor musunuz? Papers Please’in Türkçe yamasını beğendiniz mi? yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.