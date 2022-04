Age of Empires 3 Tüm Hileler

Age of Empires 3 hileleri birçok Age of Empires oyuncusu tarafından merak edilen bir konu. İster popüler RTS oyununun orijinal versiyonunu oynuyor olun veya daha cilalı Age of Empires 3: Definitive Edition'ı deneyimliyor olun, kendinize ufak bir destek vermek istiyorsanız kullanabileceğiniz mütevazı bir hile kodu listesi ile karşınızdayız. İşte tüm detaylarıyla Age of Empires 3 hileleri!

Age of Empires 3 Hileleri Neler?

Dürüst olmak gerekirse, Age of Empires 3 için çok fazla hile yok, bu yüzden bu çok kısa ve tatlı bir rehber ancak iyi taraftan bakacak olursak, Age of Empire 2 hilelerini kullanmanın aksine, bu hileler herhangi bir başarı elde etmenizi engellemeyecek türden hileler. Aşağıdaki kodlardan herhangi birini kullanarak oyun zevkinizi arttırabilirsiniz. Asya Hanedanları genişlemesine sahipseniz, orada da kullanabileceğiniz ayrı bir hile listesine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Age of Empires 3 hilelerini kullanmak çok kolay.

Sohbet kutusunu açmak için ENTER tuşuna basın, ardından aşağıdaki kodlardan birini girin ve sihrin gerçekleşmesini izleyin. Aşağıdaki hilelerden birkaçının sadece kendinize değil tüm oyunculara fayda sağladığını unutmayın, bu yüzden ne dilediğinize dikkat edin.

Age of Empires 3 Hileleri

a recent study indicated that 100% of herdables are obese: Haritadaki tüm hayvanları şişmanlatarak daha fazla gıda üretir.

Give me liberty or give me coin: Hesabınıza 10.000 madeni para ekler.

Medium Rare Please: 10.000 yiyecek ekler.

<censored> : 10.000 odun ekler.

Nova & Orion: 10.000 deneyim puanı verir.

X marks the spot: Haritayı tüm oyuncular için gösterir ancak savaş sisini yerinde tutar.

sooo good: Birim ve bina ölümleriyle ilgili komik metinler gösterir.

speed always wins: Tüm oyuncular için inşa, araştırma, sevkiyat ve toplama oranlarını 100 kat artırır. İptal etmek için tekrar kullanın.

tuck tuck tuck: Tommynator canavar kamyonunu ortaya çıkarır.

ya gotta make do with what ya got: Capibara'yı ateşleyen güçlü bir topçu birliği yaratır.

where’s that axe?: George Washington'un daha güçlü bir versiyonu olan George Crushington'ı ortaya çıkarır.

o Canada 2005: Bir Lazerbear silahı ortaya çıkarır.

don’t kick the pitbull: Bir Learicorn silahı ortaya çıkarır.

we wuv woo vol.2: Uçan Mor Tapir aracı üretir.

wee ooh wee ooh: Bir BigAndy canavar kamyonu aracı üretir.

Age of Empires 3: The Asian Dynasties Hileleri

a whole lot of love: Mevcut tüm kaynakların her birine 10.000 ekler.

ding ding ding: Canavar Dondurma Kamyonu aracını üretir.

mustard relish and burning oil: Alevli bir sosisli arabası üretir.

trade plz: 10.000 ihracat ekler.

Aşağıda yer alan hile kodları, yalnızca Definitive Edition'daki etkinlikler sırasındaki görevleri tamamladığınızda kullanılabilir ve etkinlik sona erdikten sonra elde edilemez. Definitive Edition'da herhangi bir hile kodu girmek, kullanıcının o oturumda herhangi bir başarı veya madalya kazanmasını engelleyecektir. Tek istisna, The Art of War bölümünün dışında herhangi bir başarıyı veya madalyayı (oyuncunun bir Town Center veya ev gönderilerinin geldiği başka bir toplanma noktasında olması koşuluyla) elde etmek için kullanılabilen ve kendi başarısına sahip olan tuck tuck kodunun kullanılmasıdır.

honey badger don't give a: Bal Porsuğu doğurur. Sadece The African Royals etkinliğinde kullanılabilir.

the king of all beasts: İki Koruyucu aslan doğurur. Sadece Lunar New Year 2022 etkinliğinde kullanılabilir.

Granny Nanny: Tüm köylüleri Dahomey Amazonlarına dönüştürür. Sadece International Women's etkinliğinde kullanılabilir.

Hile kodlarının büyük/küçük harfe duyarlı olmadığını unutmayın. Peki siz Age of Empires 3 hileleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz.