iOS 26'dan iOS 18'e Nasıl Geri Dönülür? Beta'dan Çıkma Rehberi

iOS 26'dan iOS 18'e nasıl geri dönülür? Apple'ın WWDC 25'te tanıttığı yeni işletim sistemi her ne kadar başta kullanıcıların ilgiini çekse de Liquid Glass tasarımı ve developer beta aşamasında olmasının getirmiş olduğu teknik sorunlar kullanıcıları iOS 18 sürümüne geri dönmeye zorluyor. Eğer siz de iOS 26'nın neden olduğu batarya sorunları ve sistem hatalarından kurtulmak istiyorsanız bu rehberde iOS 26 beta'dan güvenli bir şekilde nasıl çıkacağınızı öğreneceksiniz.

iOS 26'dan iOS 18'e Nasıl Geri Dönülür?

iPhone'unuzun Ayarlar bölümündeki menüsünden "iPhone'umu Bul" özelliğini kapatın

Eğer bir Mac kullanıyorsanız Finder'ı Windows kullanıyorsanız Apple Devices uygulamasını açın

iOS 26'dan iOS 18'e düşürmek istediğiniz iPhone'u bir USB-C ya da Lightning kablosu yardımıyla bilgisayara bağlayın

Bağlı cihazınızı Finder'da görüntüleyebiliyorsanız, hızlıca ses açma ve kapama düğmesine basın ve bırakın.

Hemen ardından kurtarma modu gelene kadar güç düğmesine basılı tutun.

Cihazınız kurtarma moduna girdiğinde bilgisayarınızda bir pencere açılacaktır.

Burada iPhone'a Geri Yükle butonuna basın ve iOS 18'i telefonunuza yükleyin

Mac kullanıcıları için Finder'ı, Windows kullanıcıları için Apple Devices uygulamasını açın. iPhone'unuzu Lightning veya USB-C kablosu ile bilgisayara bağlayın. İşleme başlamadan önce Bul özelliğini kapatmanız gerekir: Ayarlar > [Adınız] > Bul > iPhone'umu Bul seçeneğini kapatın.

iPhone 11 ve sonrası modeller için: Ses Açma düğmesine basıp hızlıca bırakın, Ses Kısma düğmesine basıp hızlıca bırakın. Güç tuşuna kurtarma modu ekranını görene kadar basılı tutun. Cihazınız kurtarma moduna girdiğinde bilgisayarınızda bir pencere açılacaktır. "Geri Yükle" seçeneğine tıklayın. iOS 18'in en güncel sürümü indirilip yüklenecektir. İşlem tamamlandıktan sonra, önceden aldığınız yedeği geri yükleyebilirsiniz.

Not: iOS 26'yla birlikte wathcOS 26'da yüklediyseniz Apple Watch'unuz da sürüm düşürmediğiniz sürece çalışmayacaktır. Apple Watch'u eski sürüme döndürmek için Apple'a göndermeniz gerekir.

iOS 26 Neden Beğenilmedi?

WWDC 25'te tanıtılan iOS 26, Apple'ın bugüne kadar sunduğu iddialı yazılım güncellemesi olarak karşımıza çıktı. Ancak yeni işletim sisteminin ilk sürümü hiç de beğenilmedi. Özellikle de Liquid Glass tasarımının neden olduğu karışıklıklar kullanıcıları çileden çıkardı. Buna ek olarak yaşanan kasma ve pil sorunları da kullanıcıların işini kolaylaştırmadı.

Neyse ki iOS 26'dan iOS 18'e dönmek için bazı yöntemler var. iOS 26 Developer Beta'dan çıkmanın temelde üç ana yöntemi bulunuyor. Ancak iOS 26 yüklemeden önce yedek almadıysanız tüm veri kaybı yaşayacaksınız bu nedenle telefonunuzda önemli bir şey varsa yedeklemelisiniz.

Bu adımları takip ederek iOS 26 beta'dan güvenli bir şekilde iOS 18'e geri dönebilirsiniz. İşlem yaklaşık 30-45 dakika sürebilir ve internet hızınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.