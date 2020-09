Yalla Ludo - Ludo&Domino, en çok oynanan masa oyunları arasında olan ludo (kızma birader) ve dominoyu birleştiren bir yapım olarak Android platformunda yerini alıyor. Sadece Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen online masa oyunu Yalla Ludo, sesli sohbet özelliği ile gerçek oyun keyfi yaşatıyor. Ludo ve domino oynamayı seviyorsanız ikisini birleştiren Yalla Ludo’yu hemen Android telefonunuza indirin, milyonlarca oyuncu arasına katılın.

Yalla Ludo, online olarak arkadaşlarınızla Ludo veya Domino oynamanıza imkan tanır. İstediğiniz zaman sesli sohbet yoluyla oyuncularla konuşur, yeni insanlarla tanışır ve oyunun tadını çıkarırsınız. Ludo iki mod içerir; Birebir mod ve 4 oyunculu mod. Her modda dört oynanış (klasik, usta, hızlı ve büyü) vardır. Domino iki mod içerir; Drew ve All Five. Arkadaşlarınızla özel odalar açabilir veya herkese açık odalara katılarak çevrimiçi ve internetsiz oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ludo ve domino oynamak üzere kişileri davet edebilirsiniz.

Yalla Ludo - Ludo&Domino İndir Android