Yumm Monsters, rengarenk minimalist görselleriyle küçük yaşta oyuncuları kendisine çeken reflekslere dayalı bir Android oyunu. Sevimli canavarları şekerle besleyerek puan topladığınız oyunda şekeri hangi canavara fırlattığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Canavarların tümü aç olmasına karşın her canavarın yiyebildiği şeker farklı.

Her yaştan kişinin oynadığı Cut the Rope oyununda olduğu gibi canavarları şekerle beslemeye çalışıyorunuz. Bu oyunda farklı olarak birden fazla yaratık var ve çok daha basit oynanış sunuyor. Tek yapmanız gereken; mavi ve kırmızı şekerleri aynı renkteki canavara ağzına fırlatmak. Karışık şekilde karşınıza çıkan canavarları olabildiğince çabuk beslemelisiniz. İlerledikçe canavar sayısı artacak, kime hangi şekeri vereceğinizi şaşıracaksınız. Eğlenceye hazır mısınız?