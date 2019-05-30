Zara uygulamasıyla Android cihazlarınızdan son trendleri yakından takip ederek kendi tarzınıza uygun kıyafetler satın alabilirsiniz.

Ünlü giyim markası Zara’nın mobil uygulaması kadın, erkek ve çocuklar için trend ürünleri sizlere sunuyor. Pantolon, ceket, bluz, tişört, etek, şort, aksesuar, parfüm, çanta, ayakkabı ve daha birçok kategoride sunulan yüzlerce çeşit ürünü inceleyebileceğiniz Zara uygulamasında kendi kombininiz için en uygun kıyafetleri bulabilirsiniz.

Modayı yakından takip edenler için de her hafta yeni gelen ürünleri, moda katalogları, koleksiyonlar ve kıyafet kataloglarını sunan Zara uygulamasında, beğendiğiniz ürünleri anında sepetinize ekleyebilir ve kolayca satın alabilirsiniz. Uygulama üzerinden üyelik oluşturup adres detaylarınızı ekledikten sonra çok daha kolay bir şekilde alışveriş işlemini tamamlayabileceğiniz Zara uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.