2000 TL Altı Monitör Önerileri

Gerek iş hayatında gerekse oyun veya eğlencelerinizde monitör büyük etki ediyor. Öyle ki birçok kişi OLED veya AMOLED ekrana sahip cihazları tercih ediyor. Bunun en büyük sebepleri arasında kaliteli görüntü elde etmeği isteği gelmektedir.

Ancak monitör seçerken birçok kişi modeller arasında kalıyor. Kimileri uygun fiyatlı monitör seçerken kimileri ise tam verimi almaya çalışıyor. Bizler de sizler için 2 bin TL altı alınabilecek monitörleri derledik. Gelin, listede hangi marka modeller var birlikte bakalım.

2 Bin TL Altı Alınabilecek Monitörler

Lenovo L22I-30 66CAKAC1TK

Acer KA222Q

Philips 226E9QHAB/00

Viewsonic VA2223-H

Samsung LS22F350FHRXUF

Asus VP228HE

Xiaomi Redmı RMMNT215NF

AOC E2270SWDN

Lenovo L22I-30 66CAKAC1TK

Eğer masanızda şık ve büyük ekrana sahip bir monitör arıyorsanız Lenovo'nın bu modeli seçeceğiniz monitörler arasında yer alıyor. 21.5 inç'e sahip olan cihaz, aynı zamanda 75 Hz ekran yenileme hızı sunmaktadır. 4 ms tepki süresi olmasına rağmen oldukça başarılı bir cihaz olduğunu yorumlardan anlayabiliyoruz.

Acer KA222Q

2000 TL altı oyuncu monitörü arayanları buraya alabiliriz. Öyle ki 75 Hz ekran yenileme hızı, 1 ms özelliği ve FreeSync özelliği bulunan model aynı zamanda IPS bir ekrana sahip, Acer markası monitör konusunda oldukça başarılı işler çıkarabiliyor diyebiliriz. Öyle ki uygun fiyatlı kaliteli monitör almak isteyenleri yöneldiği markalardan biri.

Philips 226E9QHAB/00

Uygun fiyatlı ve aynı zamanda uzay mekiği gibi bir monitör arıyorsanız tercih edebileceğiniz modeller arasında yer alan bu monitör, gerçektende başarılı işler çıkarıyor. Aynı zamanda 75 Hz ekran yenileme hızı ve 4 ms tepki süresi olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Viewsonic VA2223-H

Düz ve sade bir monitör isteyen kullanıcıların başvuracağı markalardan biri de Viewsonic'tir. Öyle ki birçok modeli bulunan marka, her bütçeye uygun monitörler üretmektedir. Ancak bu modelimizin ekran yenileme hızının diğerlerine göre daha düşük olduğunu belirtmek isteriz. Öyle ki 60 Hz ekran yenilme ve 5 ms tepki süresi veriyor. Son olarak ağırlığının 5 kg olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Samsung LS22F350FHRXUF

Ekran konusunda oldukça başarılı olan Samsung, monitör konusunda da oldukça başarılı işler çıkarıyor. Günümüze göre biraz eski bir model olmuş olsa da hala alınabilecek monitörler arasında bulunuyor.

Asus VP228HE

Sağlam bir monitör istiyorum diyorsanız Asus'un VP228HE modeline bakmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca diğer monitörlere kıyasla kendi içinde dahili bir hoparlör ile gelen cihaz, 1 ms tepki süresi ve 60 Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Xiaomi Redmı RMMNT215NF

Her alanda ürünler üreten Xiaomi, monitör konusunda da uygun fiyatlı ürünler üretiyor. Özellikleri diğer modellere kıyasla biraz düşük kalmış olsa da 2 bin TL altı alınabilecek monitörler arasında yer alıyor.

AOC E2270SWDN

Monitör denilince akla gelen markalardan olan AOC birçok model ile karşımıza geliyor. 5 ms tepki süresi ve 60 Hz ekran yenileme hızı bulunmuş olsa da ev kullanıcıları için gayet ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Bu içerikte sizler için uygun fiyatlı 2 bin TL altı alınabilecek monitörleri derledik. Peki, sizlerin listede en çok beğendiği model hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. En iyi Bluetooth klavyeleri derlediğimiz içeriğimize göz atmayı unutmayın.