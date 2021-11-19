Instagram'da Gönderdiğiniz Takip İstekleri Nasıl Bulunur?

En popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da gönderdiğiniz takip istekleri nasıl bulunur? Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde Instagram istek gönderdiklerimi nasıl görebilirim? sorusuna detaylı bir şekilde yanıt vereceğiz.

Instagram İstek Gönderdiklerimi Nasıl Görebilirim?

Instagram uygulamasına girin.

Profilinizi açın ve sağ üst köşedeki menü simgesine tıklayın.

Açılan menüden Ayarlar sekmesine dokunun.

Güvenlik sekmesini açın ve Verilerine Eriş menüsüne tıklayın.

Bağlantılar menüsü altında Mevcut Takip İstekleri bölümüne basarak, gönderdiğiniz takip isteklerini görebilirsiniz.

Instagram'da şu ana kadar gönderdiğiniz ancak yanıtlanmamış tüm takip isteklerini görebilmek ister miydiniz? Neyse ki sosyal medya devi bunu yapabilmenize olanak sunuyor. Hemen aşağıdaki adımları takip ederek Instagram takip isteklerini görmek mümkün.

Instagram takip isteklerini görmek için öncelikli olarak akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden Instagram uygulamasına girin ve sağ alt köşedeki profil simgesine dokunun. Ardından sağ üst köşede yer alan menü simgesine tıklayın ve açılan menüden Ayarlar sekmesine basın.

Daha sonrasında Güvenlik sekmesine girerek Veriler ve Geçmiş başlığının altında yer alan Verilerine Eriş menüsüne dokunun. Aşağı kaydırdığınızda Bağlantılar başlığını göreceksiniz. Bu başlığın hemen altında yer alan Mevcut Takip İstekleri bölümünden, Instagram'da gönderdiğiniz takip isteklerini bulabilirsiniz.

Sonuç

Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde Instagram'da daha öncesinde göndermiş olduğunuz ancak yanıtlanmayan takip isteklerine nasıl erişebileceğinizi detaylıca anlattık. Ayrıca Instagram'da takibi bırakanları görmek isterseniz, bunu birkaç dakika içerisinde nasıl yapabileceğinizi gösteren bir içerik de hazırlamıştık.

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