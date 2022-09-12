GTA Vice City hileleri, dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununda bazı aktiviteleri anında gerçekleştirebilmenize imkân tanır. Örneğin GTA Vice City helikopter hilesi sayesinde anında bir helikoptere sahip olabilirsiniz. Bu yazıda açık dünya oyununda kullanabileceğiniz hileleri sıraladık.

Rockstar North tarafından geliştirilen Grand Theft Auto: Vice City (GTA Vice City), 2002 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Rockstar Games'in üstlendiği açık dünya oyununda Tommy Vercetti isimli bir mafyanın maceralarına tanık oluyoruz.

Üçüncü şahıs bakış açısına sahip olan video oyunu kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Milyonlarca oyuncu tarafından çok beğenilen yapımda ister görevleri yapabilir isterseniz şehirde amaçsız bir şekilde gezebilirsiniz.

Popülerliğini uzun yıllar boyunca devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Grand Theft Auto: Vice City'de çeşitli hileler yapılabiliyor. Hileler sayesinde popüler yapımda bazı aktiviteleri anında gerçekleştirebilmeniz mümkün hâle geliyor. Böylelikle bazı aktiviteler için uzun süre boyunca uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Grand Theft Auto: Vice City isimli oyunda tıpkı GTA San Andreas hileleri gibi pek çok hile kodu bulunuyor. Peki, açık dünya temasına sahip olan yapımda kullanabileceğiniz komutlar neler?

PC'de GTA Vice City Hileleri Nasıl Girilir?

Dünya çapında büyük beğeni toplayan video oyununda hile kodlarını çok hızlı ve pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Hile yapabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Grand Theft Auto: Vice City isimli video oyununu açmanız gerekiyor.

Hile için konsol veya herhangi bir program açmanıza gerek yok. Söz konusu işlem için oyunu oynarken istediğiniz hile kodunu yazmanız yeterlidir. Örneğin bir yarış arabasına sahip olmak istiyorsunuz. Bunun için oyunu oynarken ETTHEREVERYFASTINDEED yazmalısınız.

GTA Vice City Helikopter Hilesi 2022

AMERICAHELICOPTER

Grand Theft Auto: Vice City hile kodları arasında helikopter de bulunuyor. Oyunu oynarken yalnızca AMERICAHELICOPTER kodu ile Hunter isimli helikoptere sahip olabilirsiniz. Böylelikle söz konusu aracı kullanabilmek için uzun süre boyuna vakit harcamanıza gerek yok.

GTA Vice City Silah Hileleri 2022

THUGSTOOLS

PROFESSIONALTOOLS

NUTTERTOOLS

Milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilen video oyununda silah paketleri sunan çeşitli hile kodları mevcut. THUGSTOOLS, PROFESSIONALTOOLS ve NUTTERTOOLS isimli kodların her biri farklı silahlar sunuyor.

Söz konusu nedenden ötürü üç hile kodunu da deneyebilir ve beğendiğiniz silahları sunan kodu kullanmaya devam edebilirsiniz. Böylelikle görevleri tamamlarken yaşadığınız zorluk seviyesini de azaltmış olursunuz.

GTA Vice City Uçak Hilesi 2022

FLYINGWAYS

Oyuncuların şehir içerisinde amaçsızca gezebilmesine imkân tanıyan açık dünya oyununda uçak hilesi de mevcut. Yalnızca bir hile kodu girerek bir uçağa sahip olabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uçağa sahip olabilmek için oyunu oynarken FLYINGWAYS kodunu yazmanız gerekiyor. Bu hile kodu Dodo ya da Kimo isimli uçağa sahip olmanızı mümkün hâle getirecek. Böylelikle şehri gökyüzünden izleyebilirsiniz.

GTA Vice City Polisten Kurtulma Hilesi 2022

LEAVEMEALONE

Popüler video oyununda illegal bir aktivite gerçekleştirdiğiniz takdirde polisler sizi yakalamaya çalışır. İşlediğiniz suça ve bunu sürdürmeye bağlı olarak aranma seviyesi artar. Seviye yükseldikçe polislerden kurtulmak da daha zor hâle gelir. Neyse ki oyunda bunun için bir kod bulunuyor.

Yıllar önce satışa sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanmaya devam eden açık dünya oyununda yalnızca bir kod ile peşinize takılan polislerden kurtulabilirsiniz. Bunun için LEAVEMEALONE yazmanız yeterlidir.

GTA Vice City Araba Hileleri 2022

ROCKANDROLLCAR: Limuzin verir.

THELASTRIDE: Cenaze arabası verir.

GETTHEREFAST: Sabre Turbo isimli araba verir.

TRAVELINSTYLE: Bloodring Banger isimli araba verir.

GETTHEREQUICKLY: Bloodring Racer isimli araba verir.

GETTHEREVERYFASTINDEED: Yarış arabası verir.

GETTHEREAMAZINGLYFAST: Yarış arabası verir.

Golf Caddy: Golf arabası verir.

Grand Theft Auto serisinin en çok beğenilen yapımlarından bir tanesi olan Vice City'de şehir içerisinde çok sayıda araç bulunuyor. Bunların yanı sıra bazı özel araçlar da mevcut. Bu özel araçlara yalnızca çeşitli kodlar yazarak anında erişebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yukarıda yer alan kodlar sayesinde ister limuzine ister yarış arabasına ister golf arabasına ister cenaze arabasına isterseniz bir spor arabasına sahip olabilirsiniz.

GTA Vice City Can Hilesi 2022

ASPIRINE

Oyun içerisinde bir görev yaparken ya da polislerden kaçarken karakterinizin can seviyesi önemli ölçüde azalmış olabilir. Bir kod ile müdahale ederek sağlık düzeyini yükseltebilir ve böylelikle karakterinizin ölmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için ASPIRINE yazmanız yeterlidir.

GTA Vice City Ölümsüzlük Hilesi 2022

Popüler açık dünya oyununda ölümsüzlük için bir kod bulunmuyor fakat bunun için God Mode isimli modlar mevcut. Bu modlar üçüncü taraf kişiler tarafından geliştirildiğinden ötürü modu indirip indirmemek tamamen sizin tercihinize kalmış.

GTA Vice City Para Hilesi 2022

Tommy Vercetti isimli karakteri kontrol ettiğimiz video oyununda tıpkı ölümsüzlük gibi para için de herhangi bir hile kodu bulunmuyor. Oyun içerisinde karakterinizin para miktarınızı arttırabilmenize imkân tanıyan çeşitli modlar yer alıyor. İnternetten üzerinden arama yaparak ulaşabileceğiniz bu modlara güvenip güvenmemek size kalmış.

GTA Vice City Bilinmeyen Hileleri 2022

CANTTAKEITANYMORE: Karakteriniz intihar eder.

PRECIOUSPROTECTION: Zırh verir.

CATSANDDOGS: Yağmurlu hava

ALOVELYDAY: Güneşli hava

CATSANDDOGS: Fırtınalı hava

CANTSEEATHING: Sisli hava

BOOOOOORING: Her şeyi yavaşlatır.

CHICKSWITHGUNS: Kadın NPC'lere silah verir.

OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS: Tüm NPC'lere silah verir.

FULLCITYPEOPLEMINES: Tüm mülklere ve işletmelere sahip olabilirsiniz.

Grand Theft Auto: Vice City isimli video oyununda çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen hile kodları da bulunuyor. Yukarıda sıraladığımız GTA Vice City hileleri sayesinde havayı güneşli, fırtınalı, yağmurlu veya sesli yapabilir, her şeyi yavaşlatabilir, tüm NPC'lere silah verebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

GTA Vice City'de En Çok Kullanılan Hileler

Panzer: Tank verir.

ONSPEED: Oyunu hızlandırır.

Golf Caddy: Golf arabası verir.

ASPIRINE: Sağlık seviyesini arttırır.

ROCKANDROLLCAR: Limuzin verir.

PROFESSIONALTOOLS: Silah verir.

BIGBANG: Etraftaki arabaları patlatır.

GREENLIGHT: Tüm trafik ışıklarını yeşil yapar.

LEAVEMEALONE: Polislerden kurtulmanızı sağlar.

YOUWONTTAKEMEALIVE: Aranma seviyesini arttırır.

Bu yazıda GTA Vice City polisten kurtulma hilesi dahil olmak üzere çok sayıda kodu sıraladık. GTA Vice City hileleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca GTA 5 hileleri yazımıza da göz atabilirsiniz.