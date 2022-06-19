En İyi Hikayeli Oyunlar - Güncel Liste 2022

Oyun oynarken hikayenin bir parçası olduğunuz karakterlerin hissiyatlarının yaşandığı, gerçeği aratmayan hikayeli oyunlar listemizi aşağıda bulabilirsiniz.

En İyi Hikayeli Oyunlar

Resident Evil Village

Forza Horizon 5

The Long Dark

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto V

Battlefield 1

Shadow of the Tomb Raider

Call of Duty®: WWII

Mafia II: Definitive Edition

The Witcher 3: Wild Hunt



Resident Evil Village

Serinin 8. oyunu olan Resident Evil Villager oyunculara heyecan dolu bir korku oyunu sunuyor.Oyuncuların beğenisini toplayan Resident Evil 7’deki aradan geçen korkunç olaylardan sonra yeni bir hikaye ile karşımıza çıkıyor. Hikayenin ana karakterleri Ethan Winters ve eşi Mia huzurlu bir hayat yaşarken bebeklerinin hasta olmasıyla trajedik bir hikaye başlar. Ethan Winters bebeğini kurtarmak için elinden geleni yapmaktadır.

Resident Evil Village minimum sistem gereksinimleri:

Windows 10 (64 bit)

AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500 işlemci

AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM Ekran kartı

8 GB RAM



Forza Horizon 5

Araba yarışı tutkunlarının olmazsa olmazı Forza Horizon serisinin 5. oyunu olan muhteşem bir tanıtım ile karşımıza çıkıyor oyun başlangıcında bir uçakta bulunan otomobiller paraşüt ile bırakılarak tüm haritaları kullanıcılara tanıtmakta. Nefes kesen haritalarıyla birlikte yarış kariyeri ve hikayesi olarak oyuncuların gözdesi olmakta.

Forza Horizon 5 minimum sistem gereksinimleri:

Windows 10 (64 bit)

Intel i5-4460 or AMD Ryzen 3 1200 işlemci

NVidia GTX 970 OR AMD RX 470 Ekran kartı

8 GB RAM

The Long Dark

Hayatta kalma oyunu olan oyun bir uçak kazası ile başlıyor daha sonra hayatta kalmaya çalışan karakter terk edilmiş kasaba bulan olağan üstü olaylarla baş etmeye çalışır ve birlikte kaza yaptığı arkadaşını ormanda bulmaya çalışır. Bu süreçte yeme, içme, ısınma ve sağlık gibi durumlarla baş etmeye çalışır.

The Long Dark minimum sistem gereksinimleri:

Windows 7 (64 bit)

Dual-Core Intel i5 CPU @ 2GHz+ İşlemci

Intel 4xxx Series w/ 512MB VRAM Ekran kartı

4 GB RAM

Red Dead Redemption 2

1899 yılının Amerika çöllerinde geçen olaylar Artur Morgan ve Van der Lİnde çetesi federaller ve ödül avcıları tarafından kaçmakta ve hayatta kalmaya çalışmakta birçok oyuncudan tam puan alan oyun yerini halen birinci sıralarda korumakta.

Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:

Windows 7 (64 bit)

Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 İşlemci

Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB Ekran kartı

8 GB RAM,

Grand Theft Auto V

Rock Star Games’in 1997 yılından bu yana devamını getirdiği ve piyasada her zaman liderliğini koruduğu Grand Theft Auto serisinin en popüler oyunu olan ve halihazırda milyonlarca oyuncusu olan oyun. Bir banka soygunuyla başlamakta ve uzun soluklu bir hikaye devam etmekte.

Grand Theft Auto V minimum sistem gereksinimleri:

Windows 7 (64 bit)

Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPUs) @ 2.5GHz İşlemci

NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB Ekran kartı

4 GB RAM

Battlefield 1

1. Dünya savaşının soluklu bir hikayesini anlatan oyun üstün grafikleriyle ve oyun dinamikleriyle oyuncuların gözdesi olmaktan halen çıkmadı eleştirmenlerden de tam not alan oyun topyekün savaşın hikayesini anlatmakta.

Battlefield 1 minimum sistem gereksinimleri:

Windows 7 (64 bit)

AMD FX-6350 Processor (Intel): Intel Core i5 6600K İşlemci

AMD Radeon™ HD 7850 2GB Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB Ekran kartı

8 GB RAM

Shadow of the Tomb Raider

Lara Croft hikayesinin son oyunu olan Shadow of the Tomb Raider bu macerada oyunculara babasının intikamını almak için aksiyon dolu bir maceraya atılıyor.

Shadow of the Tomb Raider minimum sistem gereksinimleri:

Windows 7 (64 bit)

i3-3220 INTEL or AMD Equivalent İşlemci

Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770 Ekran kartı

8 GB RAM

Call of Duty®: WWII

2.Dünya savaşını Normandiya Çıkarmasıyla başlayan oyun birçok kullanıcı tarafından eleştirilirken birçok kullanıcı taradfından sevilmekte oyunda ateş silahlarından tutun birçok silah tank kullanılmakta Nazi Almanyasıyla mücadele nefes kesmekte.

Call of Duty®: WWII minimum sistem gereksinimleri:

Windows 7 (64 bit)

Intel® Core™ i3 3225 3.3 GHz or AMD Ryzen™ 5 1400 İşlemci

NVIDIA® GeForce® GTX 660 @ 2 GB / GTX 1050 or ATI® Radeon™ HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550 Ekran kartı

8 GB RAM

Mafia II Definitive Edition

Mafya dünyasının en sıradışı oyunlarından olan ve oyuncuların halen gözdesi olan Mafia II, Definitive Edition yenilemesiyle tekrar gündeme geldi ve oyuncular tarafından çok beğenildi oyunun grafikleri hikayeye yeni bir heyecan katmakta.

Mafia II Definitive Edition minimum sistem gereksinimleri:

Windows 8.1 (64-bit)

Intel i5-2500K or AMD FX-8120 İşlemci

2GB NVIDIA GeForce GTX 660 or 2GB AMD Radeon HD7870 Ekran kartı

6 GB RAM

The Witcher 3: Wild Hunt

Geralt’ın hikayesini devam ettiren oyun kaybedilen hafızasını geri gelir ve kayıp aşkı Yennefer'ı aramaya başlar hikaye tabanalı açık dünya oyunu mitolojiye dayanan uzun soluklu ve heyecan dolu bir hikayeye sahiptir.

The Witcher 3: Wild Hunt minimum sistem gereksinimleri: