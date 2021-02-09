Yapay Zeka Nedir? Nasıl Çalışır? Ne İşe Yarar?

Son yıllarda sık sık duymaya başladığımız yapay zeka nedir ve ne değildir? Sizler için oluşturduğumuz bu rehberde yapay zeka nasıl çalışır ve yapay zeka ne işe yarar sorularının yanıtlarına daha yakından göz atacağız. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar ve dahası!

Yapay Zeka Nedir?

Yapay Zeka en kısa tanımı ile makinelerin insanlar gibi karmaşık problemlere çözüm üretmesine olanak sunan bir teknolojidir. İlk defa 1956 yılında ortaya atılan bu isim, Amerikalı John McCarthy ile hayatımıza giriş yaptı. O zamanlar kısıtlı bir alana odaklanan bu terim, günümüzde ise robotik süreç otomasyonundan gerçek robotiklere kadar geniş bir alanı temsil ediyor.

Kimilerine göre gezegenimizin sonunu getireceğine inanılan bu teknoloji aslında hayatımızın her noktasında aktif olarak kullanılıyor. Yine de yelpazeyi biraz daha geniş tutup aklınızdaki sorulara yakından bakalım.

Yapay Zeka en temelde zayıf yani dar ya da güçlü yani genel olmak üzere iki farklı sınıfta inceleniyor.

Dar yapay zeka, belirli bir göreve odaklı olan yazılımlardır ki bunu Siri gibi gündelik yaşantımızda aktif olarak kullandığımız yazılımlara örnek olarak gösterebiliriz. Bunlar kısa komutlarla çalışırlar ve hizmet alanları genellikle dardır.

Genel yapay zeka ise gündelik yaşamda pek de aşina olmadığımız ancak genelleştirilmiş insan bilişsel yeteneklerine sahip olan yazılımlardır ve bilinmeyen bir görev sunulduğunda da çözüm üretmeye odaklıdırlar.

1950 yılında matematikçi Alan Turing tarafından geliştirilen Turing Testi, yöntemin tartışmalı olmasına rağmen bir bilgisayarın insan gibi düşünüp düşünemeyeceğini belirlemek için kullanılıyor.

Şaka bir yana, öğrenme, öğrenileni kullanma ve öğrenilenlerden yeni çözüm yolları üretebilme kapasitesi olarak tanımlanan zekanın yapayı da kendi içinde sınıflara ayrılıyor. Michigan State Üniversitesi'ndeki bütünleşik biyoloji ve bilgisayar bilimi ve mühendislerinden bir yardım profesörü olan Arend Hintze’e göre AI’yi, 4 ana başlıkta sınıflandırabiliyoruz.

Yapay Zekanın Türleri Neler?

Reaktif Makineler

Sınırlı Bellek

Zihin Teorisi

Benlik Farkındalığı

1- Reaktif Makineler

Dünyaca ünlü satranç şampiyonu Garry Kasparov’u 1997’de yenen IBM satranç programı Deep Blue, buna en güzel örnektir. Satranç tahtasındaki parçaları tespit edip tahminlerde bulunabilen yapay zekanın hafızası yoktur ve geçmiş deneyimleri gelecekteki etkinlikler için kullanamaz. Kendisinin ve rakibinin olası hareketleri analiz edebilen ve en stratejik hareketi seçebilen Deep Blue, bir oyuncuya verilen 3 dakikalık süre içerisinde ortalama 540 hamle hesaplayabiliyor.

Geçtiğimiz yıl, Google’in AlphaGo adlı sinir ağı ve takviyeli öğrenme (reinforcement learning) içeren yapay zekalı Go oyunu uygulaması da dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan Lee Sadol’u yenmeyi başardı.

2- Sınırlı Bellek

Gelecekteki kararları bildirmek için geçmiş deneyimlerini kullanabilen bu yapay zeka türü, yaygın olarak özel araçlarda kullanılıyor. Şeritleri değiştirebilen bu araçlar, doğru kararlar vermek için hafızasında tuttuğu sınırlı bilgiyi kullanabiliyor. Dijital asistanlar gibi sınırlı bellek sahibi yapay zekalar, birkaç adımlı konuşmaları akıllarında tutabilseler de bizlerle, saatlerce muhabbet edebilme yetisine sahip değiller.

3- Zihin Teorisi

İnsanların aldığı kararları ve verdikleri tepkileri anlayabilen bu yapay zeka teknolojisi, sosyal olarak iletişime geçebiliyor. Henüz mevcut olmayan bu AI türüne Star Wars filminden R2-D2 robotu örnek verilebilir

4- Benlik Farkındalığı

Bu kategoride AI sistemleri kendine özgü bir duygusu vardır, bilinçlidir. Kendini bilen makineler mevcut durumlarını anlar ve bilgileri diğerlerinin ne hissettiğini anlamak için kullanabilirler. Benlik farkındalığı olan yapay zekaya örnek olarak Ex Machina filminden Eva verilebilir.

Yapay Zeka Nasıl Çalışıyor?

Endüstride en yaygın kullanılan yapay zeka örneği olan otomasyon kısaca, bir işlemi otomatik olarak yapma sürecidir. Robotik süreç otomasyonu, normalde insanlar tarafından gerçekleştirilen yüksek hacimli, tekrarlanabilir görevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilir.

Makine öğrenimi, bir bilgisayarın programlamadan hareket etmesini sağlayan bir bilimdir. Derin öğrenme, çok basit terimlerle, tahmini analitik otomasyon olarak düşünülebilen, makine öğrenmesinin bir alt kümesidir. Üç tür makine öğrenme algoritması vardır. Bunlar, denetimli öğrenme, denetlenmeyen öğrenme ve AI sistemine geri bildirim verebilen takviye öğrenimi.

Bir diğer yapay zeka uygulaması olan makine görüşü, başka bir deyişle yapay görme, görsel bilgileri yakalar ve analiz eder. Genellikle insan gözüyle karşılaştırılır, ancak makine görme biyolojiye bağlı değildir ve duvarların ardını görebilecek şekilde programlanabilir. Bu tür teknolojiler, imza tanımlamadan medikal görüntü analizine kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.

Doğal dil işleme (NLP), bir bilgisayar programı vasıtasıyla insan dilinin ve bilgisayar dilinin işlenmesidir. NLP'nin eski ve en iyi bilinen örneklerinden biri, e-postanın konu satırına ve metnine bakıp önemsiz olup olmadığına karar veren spam algılama yöntemidir. Yine metin çeviri, duygu analizi ve konuşma tanıma gibi örnekler de NLP içerisinde örneklendirilebilir.

AI’nin en çok üzerinde durduğu bir diğer örnekse hepinizin bildiği robotlar. Robotların tasarımı ve üretimi üzerine yoğunlaşan bir mühendislik alanı dahi mevcut. İnsanlar tarafından sürekli yerine getirilmesi veya gerçekleştirilmesi zor olan görevleri yapmak için sıklıkla kullanılan robotlar, otomobil üretimi için montaj hatlarında veya uzayda büyük nesneleri taşımak için NASA tarafından kullanılıyor. Tabi robot denildiğinde aklımızda canlanan daha insansı makineler olsa da alanı çok geniş olan bu teknoloji, alanı büyüklü küçüklü birçok makineyi içerisinde barındırıyor.

Yapay Zeka Kullanım Alanları Neler?

Endüstri

Sağlık

Ekonomi

Lojistik

Gıda

İş Dünyası

Hukuk

Sağlık alanı en yaygın yapay zekanın kullanım alanlarından biri. Hasta sonuçlarını iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için kullanılan AI teknolojileri, insanlara göre daha iyi ve daha hızlı teşhis yapmak için geliştiriliyor.

İş dünyası, yapay zekanın çokça kullanıldığı alanlardan bir diğeri. Otomasyon, makine öğrenimi ve robotlar, iş dünyasının neredeyse her alanında kullanılıyor. Hatta tüm Dünya’nın yönünü çizdiği Endüstri 4.0 ile birlikte, bu teknolojiler görmezden gelinemeyecek derecede önem kazanıyor.

Yapay zekanın ön plana çıktığı bir diğer alan ise eğitim. Öğrencilere eğitimi daha erişebilir halde sunmak, öğretmenlere daha fazla zaman kazandırmak ve öğrencilerin takibinde ek destek sağlamada kullanılıyor.

Veri sayısının çok fazla olduğu finans alanı da bir başka yapay zeka alanı. Mint veya Turbo Tax gibi kişisel finans uygulamalarına uygulanan AI, finans kurumlarını desteklemektedir. Bu gibi uygulamalar, kişisel verileri toplayarak mali tavsiyelerde bulunabiliyor. Bugün yazılım, Wall Street'te ticaretin büyük bölümünü gerçekleştiriyor.

Hukuk alanında yasalar ve belgelerin eşleştirilmesinde harcanan süreyi düşürmek için kullanılan yapay zeka teknolojileri, zamanın daha iyi kullanılmasını ve verimi artırmada katkı sağlıyor.

Son olarak üretim alanı, yazıda da sıkça dile getirdiğimiz üzere; yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlar arasında başlarda yer alıyor. İnsan gücünün yetmediği, tekrarlanan ve otomatik gerçekleştirilebilen işlerde sıkça başvurulan otomasyon ve robot teknolojileri, gelecekte üretimin başrolü olmaya hazırlanıyor.

Son olarak toparlamak gerekirse yapay zeka, Dünya’nın sonunu getirecek mi bilemesek de geleceğinin merkezinde büyük bir yeri olduğunu açıkça görebiliyoruz.