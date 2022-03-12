Teknolojinin Yararları ve Zararları Neler?

Teknolojinin yararları neler? Teknolojinin zararları neler? Her geçen gün gelişmekte olan teknolojinin olumlu ve olumsuz pek çok yanı bulunuyor. Bu yazıda insanların hayatını çok daha kolay hale getiren teknolojiye yakından göz atacağız.

Dünyada teknolojinin yer almadığı bir alan neredeyse yok. Haberleşmeden ulaşıma, gıdadan eğlenceye kadar pek çok alanda teknoloji bulunuyor. Teknolojinin temel amacı insanların hayatını daha kolay hale getirmek fakat teknolojinin insan hayatı üzerinde birtakım olumsuz etkileri mevcut.

İnsanların büyük bir kısmı sabah uyanır uyanmaz akıllı telefonunu kontrol ediyor. Yani çoğu insan, güne teknoloji ile başlıyor. Aynı durum gece yatmadan için de geçerli. Uyumadan önce yapılan son şey akıllı telefon kullanmak ya da akıllı televizyon izlemek oluyor.

Hayatımızı önemli ölçüde kolay hale getiren teknolojinin olumsuz yönlerinin de olduğundan haberdar olmamız gerekiyor çünkü teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmak oldukça büyük bir öneme sahip.

Aslında, modern teknolojinin avantajlarını ve dezavantajlarını bilmek çok önemlidir. Günümüz dünyası teknolojik. Teknolojinin kullanıldığını her yerde görebiliriz. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da olan teknolojiye ilişkin bazı önemli bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Teknolojinin Yararları Neler?

Yeni iletişim yolları sunar.

Zaman ve mekânı ortadan kaldırır.

Verimliliği arttırır.

Etkili pazarlama ve tanıtım imkânı sunar.

Yeni satış yolları sunar.

Ulaşımı daha hızlı hale getirir.

Bilgiye erişimi kolaylaştırır.

Zamandan tasarruf sağlar.

Uzaktan eğitime olanak tanır.

Yeni tedavilerin bulunmasına imkân tanır

Tarımı daha kolay hale getirir.

Finansal işlemleri kolaylaştırır.

Daha kolay depolama sunar.

1. Yeni İletişim Yolları Sunar

Eskiden yalnızca mektup ya da telgraf ile iletişim kurulabiliyordu. Günümüzde ise iletişim kurmanın çeşitli yolları bulunuyor. Akıllı telefon veya bilgisayar aracılığı ile ister sesli ister yazılı isterseniz görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz.

Arkadaşlarınız ya da ailenizle iletişim kurmak için WhatsApp Messenger, Telegram ve Signal gibi popüler mesajlaşma uygulamalarını kullanabilirsiniz.

2. Zaman ve Mekânı Ortadan Kaldırır

Bu maddeyi gazete örneği ile açıklayabiliriz. Eskiden geleneksel medya olarak nitelendirilen fiziksel gazeteler aracılığıyla gün içerisinde olup bitenden haberdar olunuyordu. İnsanlar günümüzde artık istediği zamanda istediği yerde dünyada meydana gelen olayları takip edebiliyor. Bu noktada yeni medya olarak nitelendirilen internet gazeteleri ve sosyal medyanın önemi oldukça fazla.

3. Verimliliği Arttırır

Teknoloji, verimliliğin artmasında kilit rol oynadı. Özellikle imalat ve montaj konularında süreci önemli ölçüde hızlandırdı. Makineler ve robotlar, üretim maliyetini düşürürken aynı zamanda verimliliği arttırdı. Şirketler artık büyük miktarlarda ürünler üretebilir hale geldi.

4. Etkili Pazarlama ve Tanıtım İmkânı Sunar

Hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojinin gelişmesi ile birlikte etkili pazarlama ve tanıtım imkânı doğdu. Şirketler artık televizyon ve internet üzerinden daha fazla kişiye ulaşabiliyor. Böylece çok sayıda insanın geliştirilen bir üründen haberdar olabiliyor.

5. Yeni Satış Yolları Sunar

Teknolojinin olumlu tarafları arasında yeni satış yolları da bulunuyor. Yaşanan gelişme ile beraber ürünler artık internet üzerinden de satılabiliyor. Bu hem tüketici hem de satıcı açısından oldukça büyük bir kolaylık sağlıyor.

6. Ulaşımı Daha Hızlı Hale Getirir

Eskiden uzak bir yere gitmek günlerce sürerken günümüzde bu süre, yüksek hızlı tren ve uçak gibi araçlar sayesinde ciddi ölçüde azaldı.

7. Bilgiye Erişimi Kolaylaştırır

Teknolojinin gelişimi ile birlikte bilgiye erişim inanılmaz kolay hale geldi. İnsanlar artık akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden internet aracılığı ile bilgiye anında ulaşabiliyor. Yapılması gereken tek şey arama motoruna öğrenilmek istenen bilgiyi yazmak.

8. Zamandan Tasarruf Sağlar

Zamandan tasarruf edilmesi, teknolojinin en iyi taraflarından bir tanesi. Bilgisayar tabanlı işletmeler, teknolojinin zamandan tasarruf sağladığına harika bir örnek. Örneğin bir ürün satın almak için mağazaya gitmenize gerek yok. Yalnızca birkaç butona tıklamanız yeterli.

9. Uzaktan Eğitime Olanak Tanır

Teknoloji, eğitimin uzaktan yapılabilmesine imkân tanır. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde eğitimde teknoloji aktif olarak kullanıldı. Öyle ki Zoom ve Microsoft Teams gibi video konferans hizmetleri aracılığı ile dersler uzaktan işlendi.

10 Yeni Tedavilerin Bulunmasına İmkân Tanır

Sağlık ve tıp alanında teknoloji oldukça önemli rol oynar. Örneğin yaşanan gelişme sayesinde yeni tedaviler bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Ayrıca ihtiyacı karşılamak için yeterli miktarda ve güvenli bir şekilde ilaç üretilebiliyor.

11. Tarımı Daha Kolay Hale Getirir

Tarım alanında teknoloji çok önemli. Tarımın daha verimli ve pratik bir şekilde yapılabilmesi için pek çok teknolojik makine kullanılıyor.

12 Finansal İşlemleri Kolaylaştırır

Mobil bankacılık sayesinde birçok işlem için artık banka şubesine gitmeye gerek kalmadı. Akıllı telefon ya da tablete yüklenen mobil bankacılık uygulaması üzerinden pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor.

13 Daha Kolay Depolama Sunar

Ofislerde yer alan tüm dosyaları korumak ve saklamak oldukça zordu fakat günümüzde bir oda dolusu kâğıt bile yalnızca bir USB belleğe aktarılabilir. Bulut depolama hizmetleri ise mekân ve zaman fark etmeksizin dosyalara ulaşılabilmesini sağlıyor.

Teknolojinin Zararları Neler?

Bağımlılığa neden olur.

Asosyalliğe yol açar.

Para israfına sebep olur.

Sağlık sorunlarına yol açar.

Dikkat dağınıklığına neden olur.

Çevre sorunlarına yol açar.

Yaratıcılığı azaltır.

Zamanın boşa harcanmasına sebep olur.

İnsanların işsiz kalmasına neden olur.

1. Bağımlılığa Neden Olur

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sosyal medya bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılık türleri ortaya çıktı. İnsanlar her gün vaktinin çok büyük bir kısmını sosyal medya ya da akıllı telefon kullanarak geçiriyor.

2. Asosyalliğe Yol Açar

Çoğu insan, arkadaşları ile dışarıda buluşmak yerine evde zaman geçirmeyi tercih eder. Teknoloji, uzaktan iletişimi çok kolay hale getirirken yüz yüze iletişimin pek tercih edilmemesine yol açar.

3. Para İsrafına Sebep Olur

Bu maddeyi akıllı telefonlar üzerinden açıklayabiliriz. Her yıl çok sayıda akıllı telefon modeli piyasaya sürülüyor. Dünya genelinde çoğu kişi, ihtiyacı olmamasına rağmen her yıl yeni bir akıllı telefon satın alıyor. Bu da para israfına neden oluyor.

4. Sağlık Sorunlarına Yol Açar

Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarda fazla vakit geçirmek, bağımlılık başta olmak üzere sırt ve kol ağrısı, obezite, göz problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

5. Dikkat Dağınıklığına Neden Olur

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dikkat dağıtıcı pek çok etken mevcut. Örneğin bilgisayar üzerinden ödev yaparken veya bir proje üzerinde çalışırken sosyal medya hizmetleri dikkat dağıtabiliyor.

6. Çevre Sorunlarına Yol Açar

Teknoloji su, çevre ve gürültü kirliliğine neden olur. Bu, teknoloji gelişiminin en kötü taraflarından bir tanesi. Meydana gelen kirlilik, canlıların yaşamını olumsuz yönde etkiler.

7. Yaratıcılığı Azaltır

İnsanların çoğu, zamanının büyük kısmını teknolojik cihazlarda geçirir. Bu durum, yaratıcılığın önemli ölçüde azalmasına yol açar.

8. Zamanın Boşa Harcanmasına Sebep Olur

Teknoloji, insanların zamanının boşa harcamasına neden olur. Örneğin öğrenciler ya da üniversite adayları ders çalışmak yerine uzun saatler boyunca internette gezinir veya video oyunu oynar.

9. İnsanların İşsiz Kalmasına Neden Olur

Üretimin makineler üzerinden yapılmaya başlanması ile birlikte çoğu insan işsiz kaldı. Robotların daha yaygın bir şekilde çeşitli sektörlerde yer almasıyla birlikte pek çok mesleğin işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

Bu yazı ile "teknolojinin yararları neler?" Ve "teknolojinin zararları neler?" sorularını yanıtladık. Sizce teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri neler? Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.